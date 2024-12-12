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克服血型不同…5次洗血「血漿置換」夫捐腎救妻

記者李成蔭／新北12日電
51歲陳女士今年2月初診斷出腎臟病末期，先生二話不說捐腎，但因兩人血型不同，歷經5次「洗血」才完成移植。圖為外科醫生進行腎臟移植手術。(美聯社)
51歲陳女士今年2月初診斷出腎臟病末期，先生二話不說捐腎，但因兩人血型不同，歷經5次「洗血」才完成移植。圖為外科醫生進行腎臟移植手術。(美聯社)

「捐腎不算什麼，只希望妻子能健康陪我走下去。」楊先生得知妻子需要腎臟移植，二話不說決定捐腎，但兩人血型不同，歷經5次俗稱「洗血」的「雙重血漿置換術」才完成移植，重獲新生。楊說，只有患難與共，才能繼續攜手走下去。

51歲陳女士今年2月初診斷出腎臟病第5期（末期），因不想洗腎，選擇藥物治療卻不理想。台北慈濟醫院腎臟內科主任洪思群建議腎臟移植。

楊不捨結縭36年妻子受苦，決定捐腎為妻子續命，但陳血型為O型、楊為AB型。儘管子女願捐贈，但楊男說，18歲和妻子一見鍾情，攜手走了大半輩子，「子女都有自己的人生和家庭，而我只有太太，如果不救，之後的人生只剩下自己」，決定患難與共，攜手走下去。

北慈移植團隊讓陳女士提早一周住院進行「雙重血漿置換術」，手術由泌尿科主治醫師游智欽、趙梓辰執行。一般置換3次就能將抗體移除，但陳做了5次，血漿抗體才降至可移植的數值。

陳女士感謝醫療團隊悉心治療及家人對她的愛，未來將帶著這份愛更努力、認真生活。

台灣至11月底，共8857人等待腎臟移植，活腎移植能挽救更多腎臟病末期患者。游智欽說，腎臟移植已不再受血型限制，只要透過雙重血漿置換術，施打抗B淋巴球藥物，將血液中的AB型抗體分離出來，再將乾淨的血漿輸回人體，就能降低血液抗體濃度，避免受贈者產生急性排斥。

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