我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

二度出手 南韓檢警再次突襲搜索總統府

瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲

台灣分級醫療失靈 醫學中心占率逐年增 大醫院輕症門診更多

台灣新聞組／台北12日電
分級醫療成效不彰。(製表／元氣中心)
分級醫療成效不彰。(製表／元氣中心)

近年來醫學中心、區域醫院門診初級照護（輕症）次數占率持續上升，2019年醫學中心占比13.8%，2023年15.13%。醫改會副組長吳奎彥批評「分級醫療失靈，醫療資源配置失當」；健保署前署長李伯璋認為，部分負擔做半套，致使醫療分級破功。

依照健保定義，初級照護定義為痛風、感冒、炎症、營養缺乏等輕症，為落實分級醫療，大醫院收治重症患者，小醫院、診所收治輕症個案，健保署持續推動分級醫療，但健保會最新統計資料卻顯示這些年來「做白工」。

去年全國各級醫療院所門診次數達3億8000萬餘次，健保會資料顯示，2019年醫學中心初級照護次數占比13.8%，2020年上升至13.94%，2021年為13.94%，2022年上升至14.4%，2023年再度增加至15.13%。

為提高轉診，健保署祭出高額獎勵，但轉診的比率始終偏低，不見成效。2023年3億8000萬餘次門診，但轉診案件僅271萬8000件，不到1%。進一步分析，上轉下比率更低，從大型醫院轉至地區醫院為45萬7000多件，轉診至基層診所件數僅11萬3000多件。

吳奎彥表示，健保署多次提出門診減量措施，似乎無助於分級醫療，令人擔憂的是，今年新增三家醫學中心，地理位置集中於都會區，可能讓數字更難看。建議衛福部設計更細膩的機制，還需通盤檢討現行的分級醫療政策，利用健保大數據分析問題，對症下藥。

「落實分級醫療是解決台灣血汗醫護的重要解方。」李伯璋說，擔任署長時，曾要求醫學中心、區域醫院每年減少2%門診量，並決議藥品、檢驗檢查等部分負擔措施，但受疫情影響，以及部分負擔新制只做半套，僅針對藥費，並未納入檢驗檢查，這也是分級醫療失靈的原因之一。

李伯璋表示，全國大型醫院開立檢查檢驗單據中，約5%的患者失約，並未如期到院受檢，另有不少患者做檢查後，卻未回診，等於白做。如果高階影像檢查需部分負擔，相信可以避免醫療浪費，並有助於落實分級醫療。

對此，健保署長石崇良表示，任何可能性均可討論，不過，健保會委員曾提醒，檢驗檢查部分負擔這部分需審慎評估，以免影響患者就醫權益。

健保 疫情

上一則

58人遭凌虐 台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

下一則

台今年稅收超徵上看5100億 證交稅連19月雙位數成長

延伸閱讀

聯合健保命案兇嫌開槍「不傷無辜」 筆記本詳述攻擊計畫

聯合健保命案兇嫌開槍「不傷無辜」 筆記本詳述攻擊計畫
安全專家：聯合健保槍擊兇嫌孟喬內效應恐引發模仿犯罪

安全專家：聯合健保槍擊兇嫌孟喬內效應恐引發模仿犯罪
記者實測曝光超方便 美學霸3D列印槍殺聯合健保CEO 槍友：可能練過

記者實測曝光超方便 美學霸3D列印槍殺聯合健保CEO 槍友：可能練過
麥當勞助逮聯合健保CEO命案兇嫌卻收負評 Google幫刪除

麥當勞助逮聯合健保CEO命案兇嫌卻收負評 Google幫刪除

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
瓊瑤離世，留下估計超過40億台幣的版權費。（本報資料照片）

瓊瑤版權費估逾40億誰繼承？媳何琇瓊發聲宣示權利

2024-12-09 01:26

超人氣

更多 >
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保