台灣分級醫療失靈 醫學中心占率逐年增 大醫院輕症門診更多

分級醫療成效不彰。(製表／元氣中心)

近年來醫學中心、區域醫院門診初級照護（輕症）次數占率持續上升，2019年醫學中心占比13.8%，2023年15.13%。醫改會副組長吳奎彥批評「分級醫療失靈，醫療資源配置失當」；健保 署前署長李伯璋認為，部分負擔做半套，致使醫療分級破功。

依照健保定義，初級照護定義為痛風、感冒、炎症、營養缺乏等輕症，為落實分級醫療，大醫院收治重症患者，小醫院、診所收治輕症個案，健保署持續推動分級醫療，但健保會最新統計資料卻顯示這些年來「做白工」。

去年全國各級醫療院所門診次數達3億8000萬餘次，健保會資料顯示，2019年醫學中心初級照護次數占比13.8%，2020年上升至13.94%，2021年為13.94%，2022年上升至14.4%，2023年再度增加至15.13%。

為提高轉診，健保署祭出高額獎勵，但轉診的比率始終偏低，不見成效。2023年3億8000萬餘次門診，但轉診案件僅271萬8000件，不到1%。進一步分析，上轉下比率更低，從大型醫院轉至地區醫院為45萬7000多件，轉診至基層診所件數僅11萬3000多件。

吳奎彥表示，健保署多次提出門診減量措施，似乎無助於分級醫療，令人擔憂的是，今年新增三家醫學中心，地理位置集中於都會區，可能讓數字更難看。建議衛福部設計更細膩的機制，還需通盤檢討現行的分級醫療政策，利用健保大數據分析問題，對症下藥。

「落實分級醫療是解決台灣血汗醫護的重要解方。」李伯璋說，擔任署長時，曾要求醫學中心、區域醫院每年減少2%門診量，並決議藥品、檢驗檢查等部分負擔措施，但受疫情 影響，以及部分負擔新制只做半套，僅針對藥費，並未納入檢驗檢查，這也是分級醫療失靈的原因之一。

李伯璋表示，全國大型醫院開立檢查檢驗單據中，約5%的患者失約，並未如期到院受檢，另有不少患者做檢查後，卻未回診，等於白做。如果高階影像檢查需部分負擔，相信可以避免醫療浪費，並有助於落實分級醫療。

對此，健保署長石崇良表示，任何可能性均可討論，不過，健保會委員曾提醒，檢驗檢查部分負擔這部分需審慎評估，以免影響患者就醫權益。