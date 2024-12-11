台灣2024代表字「貪、鬥、騙」居前三 反映社會政治亂象

體操國手唐嘉鴻（左二）、書法比賽優選同學楊書璿（右一）、聯合報總編輯王茂臻（右二）在律師張嘉予（左一）的見證下，揭曉2024年度代表字為「貪」。(記者杜建重／攝影)

「台灣2024代表字大選」票選結果昨天公布，「貪」在57個候選字中以8736票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。

「貪」字拿到第一高票，第二名是拿到8326票的「鬥」字，跟第一名的「貪」字只有400餘票的差距，加上第三名的「騙」（5102票），「貪、鬥、騙」總結了台灣這一年的人心與社會、政治亂象。

台灣2024代表字大選由聯合報主辦，邀請各界推薦57個代表字，從11月13日至12月8日止，累積25天、民眾選票7萬5926張，比上屆多了近1萬票。票選第一到第十名的年度代表字，依序為貪、鬥、騙、亂、韌、震、籌、險、安、電。

昨天代表字公布記者會，邀請今年拿下巴黎奧運 銅牌的體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻，以及曾獲全國書法大賽第一名的高雄市東光國小學生楊書璿，當場揮毫寫出代表字。

「貪」字的推薦人是台灣大哥大總經理林之晨。他表示，選擇七原罪之一的「貪」，是對當今社會的批判，也是對人性的反思。個人過度貪婪，最終只會造成自己與社會的總體淨損失，提升每個人的智慧，才能徹底肅「貪」。

對於年度代表字選出「貪」字，聯合報總編輯王茂臻形容是「意外也不意外」。今年爆發多起政治人物涉貪司法事件，以及國人對詐騙事件的厭惡，都讓國人對「貪」字很有感。

唐嘉鴻表示，運動員付出許多努力希望奪勝、拿下好成績，這種奪勝欲望也可詮釋為「貪」的另一種角度，而把這種慾望轉為正向的力量傳遞給支持者，是可以努力的方向。

而國民黨 立委李彥秀表示，「戒貪、戒鬥、戒騙」，既可用來提醒最有權力、執政的民進黨 ，也是對在野政黨的鞭策與惕勵。民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，請大家心存善念，做好本分，切莫貪婪。

對於「貪」字獲選為今年度代表字，民眾黨立委林國成認為「不意外」，不管是光電弊案或其他方面，看起來似乎「貪」得非常嚴重，這就是老百姓的認知，也是政府的執政危機，執政黨務必好好檢討，「肅貪大家都會支持，但是請不要再鬥了」。

「台灣年度代表字大選」活動已經邁入第17年，從2008年起陸續選出「亂」、「盼」、「淡」、「讚」、「憂」、「假」、「黑」、「換」、「苦」、「茫」、「翻」、「亂」、「疫」、「宅」、「漲」、「缺」、「貪」。