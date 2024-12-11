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年度代表字選拔17年 今年前10名正面字最少

記者 陳宛茜
體操國手唐嘉鴻揮毫揭曉2024年度代表字「貪」，並說出他的心情。(記者杜建重／攝影)
體操國手唐嘉鴻揮毫揭曉2024年度代表字「貪」，並說出他的心情。(記者杜建重／攝影)

2024年是台灣年度代表字選拔17年以來，正面字出現最少的一次。前十名僅第五名的「韌」字與第九名的「安」字洋溢正面能量。前四名貪、鬥、騙、亂，雖字字驚心，卻也準確涵蓋台灣這一年的社會、政壇與人心。

年初，台灣透明組織協會公布，台灣的清廉指數在全球180個國家中排名28名，在東亞僅次於新加坡、香港和日本。雖然台灣的清廉，國際排名屬前段班，但總統大選後爆發多起政治人物涉貪事件，無論是台南市經發局前局長陳凱凌被爆光電弊案，還是海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內捲入收賄醜聞、台鹽前董事長陳啓昱掏空公司資產等，都嚴重打擊台灣人對政府清廉的信心。

「貪」、「腐」兩字宛如連體嬰，政府貪汙嚴重、政治就腐化，如何掃蕩台灣之瘤的「貪」官汙吏，將是政府最重要的任務。

因為貪所以鬥，選後至今，國會朝野惡鬥不休，鬥不過就號召青鳥，訴諸釋憲。「鬥」字的推薦人包括國民黨主席朱立倫、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱、雲品國際董事長盛治仁、清大前校長陳力俊。盛治仁指出，國際有烏俄和以哈戰爭，兩岸關係和國內政黨亦未見和緩，充滿「鬥」的氛圍。

貪、鬥，伴隨著就是騙。政府打詐行動看似積極，民眾感受卻是「愈打愈詐」，早成了民怨之首。 「騙」字的推薦人是樂齡網總經理張慶光。他表示，詐騙集團猖獗，已經嚴重影響你我生活，從社群軟體、電子郵件、電話，再到身邊友人、政治都可能是詐騙集團，台灣人現在的生活已難以擺脫「騙」字。

但台灣這一年不只「貪、鬥、騙、亂」，參與票選的57個代表字，其實逾半都是洋溢積極能量的正面字。拿下票選第五名的「韌」字，便是台北市長蔣萬安對台灣的期許。

台灣2008~2024年度代表字票選Top10。(製表／陳宛茜)
台灣2008~2024年度代表字票選Top10。(製表／陳宛茜)

詐騙集團 新加坡 國民黨

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