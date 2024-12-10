新聞評論／管教權的困惑：「兒皇帝」現象不容忽視

台中師生衝突事件，市長盧秀燕（中）不適任說法，讓基層教師炸鍋，為此公開致歉。（記者陳秋雲／攝影）

少子化年代，每個孩子都是寶，大人只能「愛的教育」。台中校園師生衝突事件，市長盧秀燕 第一時間怒斥警方與校方，對學生呵護備至，卻忽視了教師權益，引發批評聲浪後出面道歉，也凸顯管教權的兩難。未來民法若修法刪除父母懲戒權，在缺乏配套下，愈來愈多的「兒皇帝」、「小霸王」，將隨時引爆家庭、校園與社會衝突。

台中市一名小六生拿樂樂球棒攻擊老師，次日道歉卻態度欠佳，老師怒而報警；學生非現行犯，警察仍進入校園將學生帶走。3月的事件，6月雙方和解，7月校事調查也證實教師並非「不當管教」；但家長不滿警方與校方處理，仍找上議員透過質詢代為申冤。市長盧秀燕第一時間不察，震怒要求教育局 與警察局徹查嚴懲，並痛斥校長領導無方、警方執法違法，「孩子已道歉，老師不放手還追究報警，是最壞的教育示範」。

未料，盧秀燕的重話引發教師界反彈，認為她在不明真相下過度苛責老師。全教總呼籲盧市長收回「不適任教師」說法，網友也質疑，道歉就了事恐是縱容孩童。經過一夜發酵，盧秀燕出面表示，未確實了解前因後果就指責老師不適任，她為此向老師致歉。她承諾，市府將訂出SOP，讓執法與教育單位有所依循。

近些年來，教師對管教權愈來愈感困惑，校園裡「愛的教育」似乎變成「礙的教育」，成為現代師者難以承受之重。《教育基本法》規定，國家應保障學生不受任何體罰及霸凌；師生互動則依學校訂定的教師輔導與管教學生辦法，禁止打罵教育。但名為輔導與管教，其實是「打不得、罵不動」，老師們宛如弱勢族群，輕則被冠上管教不當、重則遭指控霸凌。有律師發文：「老師，你們為何不生氣？」質疑當體制不保護教師權益，老師就只能離開或選擇平庸。在明哲保身的考量下，不少老師只好睜隻眼閉隻眼。尤其，學生與家長動輒投訴，不僅學校行政壓力倍增，更讓老師身心俱疲。

新北去年國中生割喉殺人事件，凸顯教育體制面對學生管教、校園安全與少年輔導處遇的無力。面對校安疑慮，老師不能搜查、不能詢問；面對犯錯學生，老師不能體罰、不能糾正，否則可能被控霸凌。教育部被轟應該對割喉案負全責，幾經研究，才放寬校園安全檢查限制。警政署也說要加強查緝黑幫入侵校園，但學校缺乏足夠資源，少年犯都知道法律會保護未成年者，霸凌事件仍層出不窮。老師被體制綁手綁腳，如何面對校園裡的凶神惡煞？校園內還有師生關係，一旦走出校園，誰來保護手無寸鐵的老師和學生？

教育要臻於完善，原生家庭的教育是關鍵拼圖。但行政院會近日通過《民法》修正案，將「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的條文，改為「父母保護及教養未成年子女，不得對子女為身心暴力行為」。家長團體發布民調 表示，逾七成家長反對民法刪除父母懲戒權，名為保護兒童，實則剝奪合理管教權。事實上，多數家長支持正向教養，一旦少了支持和配套，父母更不知要如何教養。

台中師生衝突案反映老師管教兩難的處境，新北校園割喉案則凸顯老師武功盡廢的危機，民法刪除父母懲戒權更預示親職教育愈發無力。家長沒有懲戒權、老師沒有管教權，只會養出愈來愈多的「兒皇帝」和「小霸王」，親子關係與師生關係都失衡。大家都聽過「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」的俗諺，但父母已經備感無力，老師也自顧不暇了。