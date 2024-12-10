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獲台灣文大名譽博士 隈研吾在台現勘生涯唯一冠名作品

記者趙容萱／台中即時報導
日本建築大師隈研吾（右三）昨與聯聚建設創辦人江韋侖（右二）及團隊專案會議。圖／聯聚建設提供
日本建築大師隈研吾（右三）昨與聯聚建設創辦人江韋侖（右二）及團隊專案會議。圖／聯聚建設提供

日本建築大師隈研吾昨(9)獲頒文化大學名譽工學博士後，旋即南下台中，與聯聚建設創辦人江韋侖及團隊專案會議，並實地現勘唯一冠名作品「聯聚中維大廈Kuma Tower」，深入討論建築規劃細節。

文化大學為表彰隈研吾在建築藝術與研究領域的卓越成就，昨頒授隈研吾名譽工學博士學位，隈研吾也分享「負建築」理念，強調人與自然的和諧共存。

聯聚中維大廈規畫樓高42層的豪辦，為聯聚與隈研吾首次攜手合作，基地2380坪，保留1500坪綠地作為城市公園，建築總高度208公尺，為隈研吾生涯最高的代表作品。

隈研吾（Kengo Kuma）表示，亞洲建築設計正日益受到全球關注，融合傳統文化與現代技術，創造出具有深刻文化意涵的建築作品。這一點也實踐在以其姓氏命名的Kuma Tower上。Kuma Tower是他生涯最高的作品，且以他的姓氏命名，他非常的看重、期待。

聯聚表示，新作的打磨不容易，聯聚中維大廈從籌備開始，圖面細節的討論就花了近五年。

隈研吾此行來台，與江韋侖及團隊專案會議，深入討論主建築前方的四層樓複合式空間，屋頂增設新設計，規畫在露台區增加座位，延續木結構語彙，讓參訪者有更好的休憩體驗。

另也探討各空間建築材料，美觀、耐用性、使用者體驗等，透過密集的會議討論與實地現勘，扎實檢視每一個設計規畫與工程環節。

隈研吾分享對中維大廈的期許，盼藉由Kuma Tower，讓台中能夠有更多擁有更多的粉絲，也讓更多人會因為這棟建築認識台中進而愛上。希望Kuma Tower不僅是地標，同時也貼近生活，是棟能讓人感受到幸福的建築。

聯聚表示，合作以來，隈研吾多次現勘基地，展現對該案的高度重視，聯聚中維大廈試圖將自然元素融入場域，1500坪中維公園，作為送給城市最美好的禮物，友善鄰里的願景。

「聯聚中維大廈」模擬圖。圖／聯聚建設提供
「聯聚中維大廈」模擬圖。圖／聯聚建設提供

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