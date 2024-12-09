榮耀號郵輪故障 1800台客滯留沖繩 急調航班疏運

榮耀號故障滯留沖繩，是基隆港發展郵輪旅遊多年來最大狀況。圖為去年榮耀號首航基隆港。（本報資料照片）

亞太區最大郵輪「地中海榮耀號」6日因引擎故障滯留日本 沖繩，郵輪商緊急協調航空公司讓旅客搭機回台，但有約1800名台籍旅客只能分批疏運，任務難度高。華航表示，已做好放大機型相關準備工作，長榮 航空則說，今、明會出動波音787及空巴A330疏運。

地中海郵輪榮耀號總噸位17.2萬噸，去年5月4日首航基隆港，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄。過去郵輪多因天候影響航程，榮耀號這次因引擎故障滯留沖繩，打亂兩航次旅客行程，是基隆港發展郵輪旅遊多年來最大的「狀況」。也是國際郵輪來台做母港營運後，首次有旅客滯留海外，得出動空路疏運救援。

郵輪商7日公告取消郵輪航程，並祭出補償方案，除全額退費並給予抵用券，另也提供日本國內及海外交通補助費用，讓旅客可自行安排回台，這也讓沖繩返台的機票一度大漲，未放大機型前，4家國籍航空今自沖繩返台的定班機都已賣光。

觀光署副署長周廷彰表示，船隻檢測 若安全無虞，問題就能解決，預估10日返回基隆港；倘若船隻需要檢測時間過長，或是繼續航行會有安全上的疑慮，也會把包機納入疏運方案，包機費用則由旅行社及郵輪公司協商負擔。

台灣國際郵輪協會常務顧問呂江泉提醒，船上旅客原本一開始就沒有「入境」日本的紀錄，現在得從「過境」改成有「入境」，再讓旅客可以搭機「出境」，必需協調沖繩的海關辦理相關手續，否則就算訂到返台機票，也會因簽證問題卡關。

榮耀號昨晚發出聲明，指已派員維修，日本相關部門今天將在船上進行出入境檢查。一旦該流程結束，旅客便可自行決定上岸。

另外，郵輪公司聯繫航空公司協調包機等事宜，華航表示，接獲船公司需求，將盡力協助疏運旅客，已做好放大機型相關準備工作，待船公司確認後即可執行。長榮航空說，今、明都會放大機型載客。星宇航空表示，加班涉及申請、地勤代理等因素，目前正努力協調中。

榮耀號8日從基隆港出發航班確定取消後，郵輪公司透過旅行社等管道通知旅客，避免到基隆港白跑一趟。但昨天仍有名日籍女子帶著小孩，拉著行李到基隆港搭郵輪，結果被告知郵輪故障大感意外，問說怎麼辦？她說，原本想搭海榮耀號到石垣島，再搭飛機前往東京，沒想到航班取消。