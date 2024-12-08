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女力當道 林郁婷領軍奧運國手現身女性運動日

記者曾思儒／即時報導
張博雅（左）、林郁婷（中）和丁華恬擔任2024 BE HEROES女性運動日代言人。（展逸國際企業提供）
張博雅（左）、林郁婷（中）和丁華恬擔任2024 BE HEROES女性運動日代言人。（展逸國際企業提供）

2024 BE HEROES女性運動日於8日在彰化縣員林市彰南國民運動中心登場，首度在彰化舉行的活動獲得彰化縣政府、彰化縣議會與彰化體育會大力支持，活動也特別邀請2024巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷、田徑「跨欄女神」張博雅、「體操精靈」丁華恬擔任代言人，號召更多中部民眾一同動起來，兩場活動吸引近兩百人參加，一同響應「BEAUTY HEROES」口號，讓女性透過運動成為更好的自己。

彰化縣長王惠美親自出席開幕儀式，她特別感謝三名奧運國手造訪彰化，她說：「台灣在巴黎奧運拿下兩金五銅成績，其中有一金三銅由女性拿下，象徵運動界『女力當道』！」她強調女性平日忙著工作、家庭，但一定要留點時間給自己去從事運動，「運動能促進健康，沒有什麼比健康更重要。」

林郁婷、張博雅與丁華恬成全場最大亮點，獲得現場參與者熱烈支持與歡呼，三人也展現親和力，親切與現場女性同胞互動。林郁婷很開心看到更多女性一同參與運動，她說：「追逐夢想的過程中一定有很多聲音試圖去影響你的決定，我不是天才型選手，是透過毅力、努力與勤練，享受奮鬥的過程，最終享受達成目標的喜悅。」

丁華恬則表示不論做任何事樂趣很重要，要有樂趣才會想要繼續，看到了自己的進步就更有動力，她笑說：「體操有很多動作可以練習，我都很喜歡。」她也鼓勵女性一同來參與運動，一起感受運動的樂趣。

張博雅認為，適量運動對身體會帶來許多好處，不但能促進健康，運動還能紓解壓力，更可以透過參與運動來設定目標，「鼓勵大家一起來運動！」

2024 BE HEROES女性運動日首度在彰化登場，兩天活動吸引近200人參加...
2024 BE HEROES女性運動日首度在彰化登場，兩天活動吸引近200人參加。（展逸國際企業提供）
張博雅擔任2024 BE HEROES女性運動日代言人。（展逸國際企業提供）
張博雅擔任2024 BE HEROES女性運動日代言人。（展逸國際企業提供）

巴黎奧運 林郁婷 民運

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