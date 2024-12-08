核三廠再運轉半年 台灣核電將歸零

台電核三廠指出，台電核三廠二號機第28次大修，2024年10月21日發電機解聯至12月7日發電機順利併聯發電，大修結束，大修實際工期47天。（本報資料照片）

台電核三廠指出，台電核三廠二號機第28次大修，從今年2024年10月21日發電機解聯開始，至今年12月7日發電機順利併聯發電，大修結束，大修實際工期47天。核安會7日收到台電公司提出核三廠2號機併聯申請，歷經3小時餘審查，同意併聯申請，這也是核三廠2號機歷經歲修後，再度併聯發電至2025年5月17日除役止。不到半年，台灣核電將正式走向歸零。

據本報系聯合報報導，核能安全委員會7日發布新聞稿指出，核安會本月7日上午收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出的核三廠2號機併聯申請並審查。

核安會表示，經審查相關申請文件，並整合本會視察員在機組起動迄併聯前執行相關測試與設備操作的現場查證結果，確認機組運作狀態符合併聯要求，7日11時35分同意併聯申請。

核安會指出，機組首次併聯後，將逐步升載並進行相關測試及檢查。於逐步升載達滿載運轉期間，將持續加強監督，確認電廠依規定執行機組併聯及後續運轉作業。

另據中國時報報導，清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，核三最後一次歲修後併聯發電將至2025年5月17日為止，若政策未改變，後續也將要進入除役整備。不過他指出，更讓人關注的是核二除役進度，目前環評雖然已經通過，但台電以仍有爭議未解等理由，未向核安會申請除役許可，也表明政府高層對核能政策未表態，台電做起事來綁手綁腳、有所顧忌，因此透過種種手段拖延進度。

核安會官員說，核二雖然除役環評在2023年通過環境部環評大會，台電稱仍在釐清除役範圍，至今仍未檢附環評相關資料向核安會申請核發許可，已經不斷催促台電及經濟部應盡速申請，台電則承諾會依原本規畫的除役時程進行；至於核三的除役許可也待環評通過後才會核發，目前核三的執照為明年5月17日到期，次日後即不可再營運。