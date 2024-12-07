用了半世紀…台大控侵權勝訴 同名補習業者將改名換招牌

台大校方控告台大明明文理短期補習班侵權並求償，二審過程中雙方和解，但須在年底前將招牌撤換，據了解，台大明明補習班研議改名為台北明明。(記者潘俊宏／攝影)

台北車站前一文理短期補習班，多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，台大校方前年控告業者侵權，一審勝訴，法院判業者應給付台大台幣623萬(約19.2萬美元)，且不得再使用台大字樣，全案仍可上訴。台大證實，近期雙方已和解，但要求補習班過去使用台大商標如招牌、網頁等，需於今年底前全數撤換。

台大表示，台大品牌形象是師生多年來努力累積的成果，商標權價值不亞於國際知名企業，不可由他人任意攀附營利，學校主要訴求是希望業者移除侵權的商標，並非零元和解，只是金額依保密協定不得透露。該補習班則說，因主管不在，不回應。

實際上，自1983年起，台大就陸續註冊多項商標，包含校徽、臺大、台大、NTU、TAIDA、國立臺灣大學等，均被智慧財產局和法院多次認證為著名商標，台大法務處近年也陸續去函數台灣數10家公司行號，要求停用侵權商標。

台大也表示，過去外界多認為台大校名可任意沿用，但其實不然，近期仍有如建商、加油站 等使用台大商標，校方仍會去函要求撤換。

本報經查，該補習班業者已於網站等陸續撤下台大字樣，並在網頁上指出，因商標權爭議協調訴訟多年，深思熟慮後尊重其商標權利，不再浪費司法資源，決定更名。

北市補教事業協會總幹事張浩然表示，該業者很無奈，畢竟「台大補習班」這個名字，業者已使用逾半世紀，且對補習班而言，招生還是要靠自己努力，如提出師資陣容、好的升學 率，不可能靠掛上台大的名字就招到學生。但該補習班因官司傷神願達成和解，預計月底就會撤換招牌，日前也已和北市教育局 更名。

北市教育局終身科長陳金儀表示，業者已申請改名為台北市私立明明短期文裡補習班，不過由於同一地址不同層還有另一立案字號台北明明，若業者立案時名稱可能涉及侵權，教育局也會於當下先提醒補習班。