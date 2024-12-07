台長照3.0將擴大3類對象給付 擬納永久居留外籍人才

長照3.0擬擴大給付對象，納入腦中風、癌症末期病人及取得永久居留權並符合勞動部中階技術人力。示意圖。(記者邱德祥／攝影)

衛福部明年編列台幣927億(約28.6億美元)預算布建長照 資源，長照2.0將於明年底結束，衛福部次長呂建德昨首度對外公布長照3.0政策方向，將於2026年至2036年實施，將擴大給付對象，納入腦中風 、癌症 末期病人，符合條件且取得永久居留權並符合勞動部中階技術人力也將納入，蒐集意見至明年2月，政策於後年上路。

長照2.0目前服務對象為，經評估長照失能等級二級以上的65歲以上老人、55歲以上原住民、失智症者、失能身心障礙者。

呂建德說，長照3.0研擬放寬給付資格，納入經醫師診斷為腦中風，且失能影響日常生活者，經醫師診斷為癌症末期，預期壽命低於6個月的失能病人；符合前述條件，且符合勞動部中階技術人力條件，取得永久居留權的外籍專業人才，也可申請長照給付。

長照司副司長吳希文表示，依現行規定，因腦中風失能的患者，也能獲得長照服務，但須年滿65歲或取得身障證明，但曾接獲反映，有些患者年齡不到65歲，失能程度卻也未達身障標準，但仍須受到照顧，因此研議於長照3.0放寬。

呂建德說，去年長照涵蓋率為80.19%，今年的年度目標是83%，後續設定中程目標為85%，長程目標為87%，未來將廣設社區關懷據點及巷弄長照站等，8年內讓每個村里均有關懷據點。

照護人力是長照3.0重點，呂建德說，未來的勞動人口只會愈來愈少，除提升本國籍照服員津貼，增加留任意願，將推動新南向產學合作國際專班，招募國外學生來台就讀長照科系，畢業後至住宿式長照機構服務至少3年，現已試辦；另規畫讓通過語言、專業技術認定，或在台灣取得副學士以上外籍中階技術人力，投入團體家屋、失智症專區照顧失智者。

「賴清德總統關注長照夜間資源、重度失能者照護。」呂建德表示，長照3.0擬納入公有建物全時照顧計畫，預計推動試辦計畫，利用公有建物提供當地失能者24小時全時照顧，服務對象針對有密集照顧需求，且非高度醫療需要者，費用採部分負擔，每人每月至多要付台幣2萬元(約617美元)。

呂建德表示，長照3.0政策輪廓已出爐，將持續聽取各界意見調整，預計明年2月底前完成意見蒐集，年中將法案提至行政院。