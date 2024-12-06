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最幸福城市 台中首奪冠 這城贏過台北奪第2

記者邱琮皓／台北6日電
台中市今年拿下「縣市幸福指數」第1名，是調查舉辦13年以來首度登頂，比去年進步了兩名。圖為臺中國家歌劇院。(本報資料照片)
台中市今年拿下「縣市幸福指數」第1名，是調查舉辦13年以來首度登頂，比去年進步了兩名。圖為臺中國家歌劇院。(本報資料照片)

本報系經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」昨日公布結果，由台中市首度奪得冠軍、幸福常勝軍嘉義市拿下亞軍，第3到第5名依次是台北市、花蓮縣、桃園市；最佳進步獎有兩個縣市，分別是桃園市、基隆市，均較去年進步了7名。

這項調查由經濟日報與國泰人壽共同主辦，永慶房屋、台灣大哥大、中華航空、和泰汽車、冠德企業集團、中保科技集團、京元電子協辦。

「縣市幸福大調查」今年邁入第13年，經濟日報社長劉永平表示，舉辦這項調查是希望政府在追求經濟成長之餘，同時也能重視台灣民眾到底幸不幸福，進一步努力推出幸福施政，「幸福是很簡單又很深刻的主題」，這項調查綜合客觀的政府統計數據，與主觀的民意調查結果，今年的民意調查共有1萬5249位有效樣本，是全台最大的幸福民調

台中市今年拿下「縣市幸福指數」第1名，是調查舉辦13年以來首度登頂，比去年進步了兩名。台中市在政府統計數據與民意調查結果均表現優異；在民調表現部分，民眾對教育成就、健康狀況、工作與生活平衡三項的滿意度，均為全台第1，成為奪下幸福指數冠軍的關鍵。

台中市長盧秀燕昨日表示，市府團隊的目標就是把台中打造成為最宜居、生活品質最好的國際城市，這份成績是大家努力共同獲得，未來她會持續精進，打造「富市台中，宜居城市」。

第2名是嘉義市，名次跟去年相同，已連續5年都在前4名，是幸福常勝軍，特別是在民調表現大放異彩，連兩年都是第1名。第3名為台北市，在政府統計數據遙遙領先其他縣市，包括每人可支配所得、零歲平均餘命、大專以上人口比率等均為全台第1。

第4名為花蓮縣，較去年進步了6名，花蓮在空氣品質與居住面積兩個統計指標表現突出，花蓮民眾對環境品質、社會聯繫、個人安全滿意度高。

第5名的桃園市，則從去年的第12名大幅進步了7名，最主要是民調成績大幅進步，民眾對於政府作為、生活現況與家庭經濟滿意度高。

「2024縣市幸福大調查」編制架構參考經濟合作發展組織（OECD）的「地區福祉（Regional Well‐Being）指數」。調查中所引用的政府統計數據資料，來自行政院主計總處、環境部、內政部對縣市的相關統計。

民意調查於2024年9月9日至10月27日期間，以電話訪問20歲以上民眾，全國22縣市共1萬5249位有效樣本。除了金門縣完訪627人、連江縣完訪100人外，其他20縣市有效樣本都在725至728人之間。在95%的信心水準下，金門縣受訪樣本的抽樣誤差為±3.9個百分點以內、連江縣在±9.8個百分點以內，其他各縣市皆在±3.6個百分點之內。由於金門與連江縣，因為部分政府統計數據並無資料，因此未納入縣市幸福大調查的評比範圍內。

台中市長盧秀燕。(本報資料照片)
台中市長盧秀燕。(本報資料照片)

民調 盧秀燕 內政部

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