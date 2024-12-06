紅火蟻頭前溪防線失守 大軍南推50公里 苗栗大多已淪陷

紅火蟻重災區 南北防線失守 製表／張裕珍

紅火蟻在台灣現蹤超過20年，最早在桃園市發現並往外擴散，危害範圍集中在北台灣，新竹縣頭前溪是「南防線」；各地監控發現，苗栗後龍、銅鑼地區已有紅火蟻穩定族群，南防線遭突破並往南推進50公里。

國家紅火蟻防治中心與地方政府在苗栗獅潭、銅鑼、公館築起新的南防線，力阻紅火蟻南侵。

紅火蟻原棲地在南美洲，隨園藝材料、土壤等運輸向外擴散。農業部 統計全台有12縣市、7萬7828公頃列為紅火蟻防治區，許多縣市雖零星發現紅火蟻，但不見有穩定的族群，防治區以桃園市4萬3251公頃、占全台入侵範圍五成五最多，其次為新竹縣1萬2000公頃。

紅火蟻屬雜食性，除對蚯蚓等土棲動物造成浩劫，也會傷害農作物，蟻巢也常侵入電表、號誌燈等設施，造成電線短路和電器故障。

桃園為紅火蟻重災區，不時有民眾遭咬傷，曾有工人在大園區被咬傷後在工寮休息，一小時後被發現嘴唇發黑，送醫後因急性休克回天乏術。

桃園13個行政區全被攻陷，近期中壢老街溪步道兩側草地上，插滿防治紅火蟻的黃色小旗幟。該處靠近機捷興南站附近長約一公里的河岸步道，暗藏多處蟻丘，遭紅火蟻入侵約七公頃。

當地民眾說，老街溪步道今年上半年有622萬人次造訪，拿下桃園上半年觀光 景點冠軍，幸好沒發生咬人事件。桃園市水務局表示，近期將投藥防治。

紅火蟻對環境適應性強，已擴散至新北、竹苗等地。新竹縣紅火蟻防治面積1萬2000多公頃，僅次於桃園，主要在湖口、新豐、新埔、關西和竹北等地。新竹縣農業處坦言，紅火蟻已穩定建立族群，防治更困難。

紅火蟻已越過頭前溪這條南防線，近年在苗栗北區發現穩定族群，後來苗栗中區也淪陷。苗栗縣農業處表示，隨外來土方移入，一路從頭份往南蔓延到後龍、銅鑼地區，都有紅火蟻蹤跡；縣內18鄉鎮市除泰安、三義、苑裡、通霄、西湖，都已淪陷，災區達2900公頃。