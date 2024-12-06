我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

紅火蟻頭前溪防線失守 大軍南推50公里 苗栗大多已淪陷

記者曾增勳、鄭國樑、吳傑沐、郭政芬、黃羿馨、范榮達／台北6日電
紅火蟻重災區 南北防線失守 製表／張裕珍
紅火蟻重災區 南北防線失守 製表／張裕珍

紅火蟻在台灣現蹤超過20年，最早在桃園市發現並往外擴散，危害範圍集中在北台灣，新竹縣頭前溪是「南防線」；各地監控發現，苗栗後龍、銅鑼地區已有紅火蟻穩定族群，南防線遭突破並往南推進50公里。

國家紅火蟻防治中心與地方政府在苗栗獅潭、銅鑼、公館築起新的南防線，力阻紅火蟻南侵。

紅火蟻原棲地在南美洲，隨園藝材料、土壤等運輸向外擴散。農業部統計全台有12縣市、7萬7828公頃列為紅火蟻防治區，許多縣市雖零星發現紅火蟻，但不見有穩定的族群，防治區以桃園市4萬3251公頃、占全台入侵範圍五成五最多，其次為新竹縣1萬2000公頃。

紅火蟻屬雜食性，除對蚯蚓等土棲動物造成浩劫，也會傷害農作物，蟻巢也常侵入電表、號誌燈等設施，造成電線短路和電器故障。

桃園為紅火蟻重災區，不時有民眾遭咬傷，曾有工人在大園區被咬傷後在工寮休息，一小時後被發現嘴唇發黑，送醫後因急性休克回天乏術。

桃園13個行政區全被攻陷，近期中壢老街溪步道兩側草地上，插滿防治紅火蟻的黃色小旗幟。該處靠近機捷興南站附近長約一公里的河岸步道，暗藏多處蟻丘，遭紅火蟻入侵約七公頃。

當地民眾說，老街溪步道今年上半年有622萬人次造訪，拿下桃園上半年觀光景點冠軍，幸好沒發生咬人事件。桃園市水務局表示，近期將投藥防治。

紅火蟻對環境適應性強，已擴散至新北、竹苗等地。新竹縣紅火蟻防治面積1萬2000多公頃，僅次於桃園，主要在湖口、新豐、新埔、關西和竹北等地。新竹縣農業處坦言，紅火蟻已穩定建立族群，防治更困難。

紅火蟻已越過頭前溪這條南防線，近年在苗栗北區發現穩定族群，後來苗栗中區也淪陷。苗栗縣農業處表示，隨外來土方移入，一路從頭份往南蔓延到後龍、銅鑼地區，都有紅火蟻蹤跡；縣內18鄉鎮市除泰安、三義、苑裡、通霄、西湖，都已淪陷，災區達2900公頃。

觀光 農業部

上一則

雙城論壇 北市府曝要簽切結書 「低調、對等、不受訪」

下一則

「做2年志工打詐」卻遭檢舉…幣流專家捲洩密案 警界抱屈

延伸閱讀

台「飛躍羚羊」紀政迷路出車禍 要去苗栗竟開到宜蘭

台「飛躍羚羊」紀政迷路出車禍 要去苗栗竟開到宜蘭
台鹽前董事長逃亡 竟還到知名夜市吃消夜 檢警差一步逮人

台鹽前董事長逃亡 竟還到知名夜市吃消夜 檢警差一步逮人
俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰
苗栗少女疑遭騙至緬甸 求救母「不要放棄救我」

苗栗少女疑遭騙至緬甸 求救母「不要放棄救我」

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06
資深媒體人周玉蔻。聯合報系資料照

周玉蔻被判刑還想出國 遭限制出境在機場被攔下

2024-11-29 14:50

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情