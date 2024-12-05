台小四國二數學、科學成就 全球前3 但不喜歡也偏高

TIMSS調查公布，台灣四年級、八年級學生的數學成就排名全球第2；科學成就則分別排名第3、第2。圖為益和小學四年級課堂中的師生互動。（記者李怡／攝影）

「國際數學與科學教育成就趨勢調查2023」（TIMSS）調查結果昨公布，台灣四年級、八年級學生的數學成就排名全球第二；科學成就則分別排名第三、第二。不過調查也發現，不喜歡和沒自信學數學及科學的學生百分比，台灣也均高於國際平均。

學者認為，除了儒家文化的因素外，也和課程難度提升及國中會考 有關。

國教署長彭富源表示，將盡快與教學輔導團和現場教師研究調查結果，調整未來方向。

TIMSS調查自1995年開始辦理，每隔四年，針對四年級與八年級學生抽樣，調查數學和科學的教育成就，本次共有58個國家和地區參與，也是台灣自1999年來，第7次參與。

計畫主持人、台師大科學教育研究中心副研究員李哲迪，根據最新調查結果顯示，台灣四年級學生的數學、科學成就表現國際排名分別為第二名、第三名，其中數學僅輸新加坡 ；八年級學生分別為第二名、第二名，兩項也都只輸給新加坡。

不過雖然台灣學生數學、科學的學習成就高，但歷次調查結果均顯示，學生有學習疏離的問題，如缺乏興趣、沒有自信，或認為學了沒有價值。

李哲迪指出，南韓、日本也有類似情況，只有新加坡是例外。過去有研究認為，這和儒家文化強調學習的責任心有關，此外，也和四年級到八年級的課程難度提升，老師配合調整教學方式有關。

國家教育研究院院長林從一說，當社會更注重學生的學科表現，並看重同儕間的比較，例如八年級學生將面臨會考，學生的學習興趣和自信就會下降，建議可透過實作或辯論 的方式讓學生有參與感，提升自信和興趣。