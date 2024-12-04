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新聞評論／進步立法vs.落伍執行 民進黨不愧空心黨

聯合報社論
修正版的精神衛生法將在14日生效，相關子法規目前還有7項尚未預告。（本報資料照片）
修正版的精神衛生法將在14日生效，相關子法規目前還有7項尚未預告。（本報資料照片）

新版《精神衛生法》14日上路，旨在協助精神病患「回歸社區」，卻引起不少疑慮：強制就醫權若交給法官，將增加社區風險。這並非杞人憂天，三年前屏東發生超商女店員遭「挖眼」案，肇事的思覺失調男子當時才出院一個多月便再度傷人，外界皆認為法院裁量不當。社會之所以疑慮重重，主要是政府配套不足所致。

據統計，去年全台曾因精神疾患就醫者約200多萬人，需特別追蹤的思覺失調症者約14萬人，這數字可能低估。讓精障患者回歸社區立意良好，但若配套不全，等於將不確定風險丟給社會承接，增加台灣民眾的安全威脅。以新北市為例，依規定應設置12所「心理衛生中心」，目前僅完成6所；高雄市應設置9所，僅完成5所，均遠遠不足。連六都都無法達標，其他縣市更不必談。

政府大聲疾呼社會各界要幫忙「接住」精障患者，而它自己提供的社會安全網卻處處破漏，結果反讓更多民眾承受風險，到底「接住」了什麼？新版《精神衛生法》上路，一如民進黨政府常常掛在嘴邊的各種所謂「進步立法」，諸如「廢死」，都企圖塑造一個「進步社會」的標竿。但如果僅僅是為打造一個「招牌」，卻缺乏內在理念和實踐條件的支撐，結果往往流為假大空，其實是「以民為壑」。

民進黨自以為是的「進步立法」，最明顯的例子是死刑。大法官罔顧八成多民眾反對「廢死」，把死刑的判決條件層層限縮到「不可能判」的地步，如同實質廢死。不僅如此，行政院明年還編列台幣15億元(約4613萬美元)預算，讓凶殘犯人可以聘請三名律師為自己辯護。民進黨照顧刑案受害者，何曾像照顧重刑犯那麼費心？

行政院近日通過《民法》修正草案，刪除父母對子女的「懲戒權」，也引發爭議。父母應尊重子女的人格權，不能用暴力手段對未成年子女施行懲處，這是基本的教育理念。然而，「懲」和「戒」是兩種不同的概念，行政院在未經充分討論下，即逕行取消父母的懲戒權，等於一舉剝奪了父母的「管教權」，難怪家長團體對此強烈反彈。試想，以今天的教養多樣化，家長若禁止子女在某個時段使用手機或平板電腦，可能引發子女強烈反抗，甚至發生肢體衝突。如果是閣揆卓榮泰遇到這種情況，他有什麼好辦法嗎？

任何制度的變動，除了制訂合理的立法規範，也要考慮社會的接受程度；更重要的，是政府行政體系的執行人員足以承擔。但民進黨推動的這些爭議法案，不僅怠於社會溝通，更是徒有目標而缺乏執行手段，結果只是增加社會紛亂與困擾。

最明顯的例子是，近期爆發的公務體系霸凌事件中，遭控案件最多的，竟是負責國民健康及福利維護的衛福部。更令人瞠目結舌的是，這些霸凌者，竟分別在社工司、社保司、保護司、長照司、心理健康司等單位擔任主管。他們動輒咆哮喝斥，叫部屬「去死」、「跪下」，乃至罰以深蹲。這些以虐人為樂的官員，手上負責的卻是國民的心理健康、社會服務及長期照護工作。卓榮泰不妨想想：政府嘴上標榜的是「進步立法」，手上派任的卻是「請鬼拿藥單」者流，這些咆哮官員如何可能做好社會服務及心理輔導工作？而那些在職場身心受創的基層公務員，又有多少餘裕幫助需要協助的台灣民眾？

老是想要訂出超越時代的進步立法，卻不考量國家的現實條件，遇上一群思想落後卻自以為是的官僚，注定只能產出混亂結局。這證明，民進黨是個「空心黨」。

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