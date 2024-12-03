觀光補助8.15億用逾8成 花蓮第三季住房率僅增至3成

花蓮觀光歷經○四○三地震後重創，觀光署雖然推出住房補助，但住房率第三季僅增至三成。（本報資料照片）

花蓮觀光 歷經○四○三地震 後重創，為延長旅客於花蓮停留天數，交通部觀光署推出3.0 PLUS方案，單月最高可補2500元（台幣，下同，約76.5美元），但花蓮住房率仍未顯著提高，住房率僅從第二季的約一成增加到第三季的三成，編列的8.15億都已用逾八成，但住房率仍在低檔。

觀光署統計，今年前九月旅館業平均房價 2943元，較去年同期的2973元略減，而旅館業住房率為48.33%，較去年同期的49.84%也略減，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

其中花東連續受地震、颱風、旅客信心不足影響，花蓮今年第二季客房住用率僅一成，第三季雖逐步恢復為二至三成。觀光署旅宿組長曹逸書說，花蓮第三季客房住用率逐漸回溫，若以每人最高補助2500元計算，還有4萬人可獲補助。

不過，客房住用率不到三成，仍在低檔。當地業者表示，目前可看到些微人潮，但對於復甦花蓮觀光經濟遠遠不夠，希望能持續補助到明年夏天前。城市科大觀光系助理教授李奇嶽說，建議交通部應盡早規畫後續補助計畫，並提早宣布，讓民眾能提前安排國旅行程。