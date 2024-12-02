「老老照護」變常態 76歲阿嬤成搶手居服員

大部分年輕人不願意投入長照產業，中高齡居服員愈顯重要，但這也代表長照居服也成「老老照護」。圖為長照機構示意圖。（本報資料照片）

台灣衛福部推估長照 需求人數近90萬人，但長照人力不足，居服員平均年齡超過50歲，弘道老人福利 基金會多名「居家阿嬤」相當熱門，執行長李若綺表示，大部分年輕人不願意投入長照產業，中高齡居服員愈顯重要，但這也代表長照居服也成「老老照護」。

「大部分居服員年齡偏高，許多為二度就業 的婦女。」李若綺說，弘道老人福利基金會最高齡的居服員為76歲秀梅姐，在60多歲時擔任居服員，年資超過十年，現在已無法幫失能長者翻身、搬動，或是洗澡清潔，因此調整為居家陪伴，而非原先的居家服務。

李若綺表示，秀梅姐跟長輩相處融洽，溝通上毫無障礙，連備餐也做得比年輕人好，加上服務態度親切，成為搶手的居服阿嬤。建議政府應多善用中高齡長輩的服務優勢，並利用輔具，以減少職業傷害。

近年來，黃小姐常在周六請來居服員照顧癱瘓的父親，協助進食、沐浴、服藥、陪伴等，她表示，年紀較長的資深照服員照護技能確實較為到位，且願意分享照顧經驗，薑還是老的辣。相較之下，年輕照服員雖然體力好，但經驗不足，有時還需被照顧者家人在旁協助，才能完成工作，受過訓練扎實程度有著明顯差異。

居服員並沒有年齡的上限，但年滿65歲者如再從事工作，雇主應為勞工投保職業災害保險，這讓部分長照機構不想多花錢聘用「花甲居服員」。李若綺呼籲，政府應該提出誘因，讓更多年輕人願意投入長照產業，否則長照人力需求缺口將愈來愈大。