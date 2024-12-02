台灣長照需求暴增 但年輕人拒入行 居服員成長率雪崩下滑

長照需求增 居服員人力荒。(製表／廖靜清)

台灣長照 需求人口愈來愈多，2020年為82萬4515人，今年已攀升至89萬2117人，但居家服務員人數成長停滯，去年增加851人，今年迄今僅增682人，照護人力遠不及人口老化速度。

衛福部長照司司長祝健芳表示，推估今年長照需求人數逼近90萬人，包含失智、失能及衰弱老人，「長期照顧十年計畫2.0」將服務向前延伸至衰弱老人、輕度失智族群，實施後人數將超過94萬人。

不過，居服員人數成長牛步，台灣居家服務策略聯盟（居盟）涂心寧指出，長照服務與人力需求大幅增加，但第一線居家服務者人力嚴重短缺，居服員成長率呈現雪崩式下滑，2020年成長近八成，今年成長率剩1.6%。

居盟統計，2022年居服員5萬309人，2023年5萬1160人，微增851人，若依全國民間照顧機構共2022家，平均每個居服單位增加不到一人。今年初步統計居服員5萬1842人，僅增682人。

「年輕人不願進入這行，人力資源成最大隱憂。」涂心寧說，居服員為長照第一線，一對一照護，亟需體力活，但絕大部分年輕人卻不想照顧失能失智患者，在5萬多名居服員中，未滿25歲者僅約1800人，而缺工關鍵在於升遷、薪資等居服制度設計僵化。

涂心寧強調，居服員支付制度已七年未動，衛福部應加快腳步改革，否則薪資停滯不前，無法吸引年輕人力。涂心寧建議，採用彈性給支付碼別，推動「個別化靈活組合照顧」支付制度，應朝「論質計酬」改革，以提高薪資待遇，並加速「發展照顧管理系統數據庫」智慧化升級，否則長照居服也將變成「老老照護」。