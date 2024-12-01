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冷眼集／「只有我要連開2天會」洪申翰慣老闆心態 聖人人設破功

記者 蔡惠萍
勞動部長洪申翰一上任就挨轟。(記者陳正興／攝影)
勞動部長洪申翰一上任就挨轟。(記者陳正興／攝影)

洪申翰才剛接任勞動部長，就鬧出周末要員工加班向他業務報告風波。雖然洪申翰緊急喊卡，但他第一時間的回應卻完全顯露了慣老闆的嘴臉跟心態。這一點也怨不得別人，洪申翰一上任就給自己設了高標準的人設，接下來他還得面臨外界一一的放大檢視，隨時可能翻車。

洪申翰環團出身，但入列民進黨不分區立委後，卻成了執政黨不折不扣的禁衛軍，如今更搭乘雲霄飛車般接任勞動部長。這樣的資歷與官運，也被外界譏為是因為「信賴」才得以扶搖直上。

尤其，他今年2月早已聽聞勞動部勞發署北分署前署長謝宜容的「鬼故事」，他自己是社運出身，面對黨內不公不義，依他在黨內受器重的程度，絕對可以發揮導正作用，但他卻稱自己只有立法權，沒有行政權。等到遭霸凌的公務員過世了，他才放馬後炮表示「心裡有愧疚」，都顯出他的虛矯。

行政院長卓榮泰說，儘管洪申翰專長在環保，但也與勞工團體有過接觸，互動良好，過去也曾接到相關事件民眾申訴，希望台灣人民給他機會試試看。同時他也交付洪申翰三項任務，分別為重啟調查、穩定勞動部人員的工作情緒，建立合理友善的職場環境，並推動健全的勞工政策。

洪申翰上任的第一天，果然深諳「表演政治學」，他立刻跑到勞發署北分署逐層視察，先是批謝宜容的辦公室裝潢過當，更對勞動部職員公開喊話：「送禮文化，討好長官向上管理不該有，我也不吃這套。」並宣布即刻廢除不必要的評比，表示要導正組織管理文化，讓勞動部作為全國友善職場典範，展現一副革新整頓的面貌。

結果才沒過幾天，卻傳出他要求勞動部各業務單位臨時要在周六日來幫他「上課」，好讓他應付下周一的立法院備詢。面對基層員工的不滿，他第一時間竟說「唯一需要連續開會兩個整天的就只有我本人」。

這種反應完全流露出慣老闆的思維，而且說這句話背後的意思是：「我都來加班了，你們敢不來嗎？」讓他才剛建立的人設馬上破功，逼得他不得不趕緊喊卡。

賴卓派洪申翰接掌勞動部，就只是為了危機處理的政治任命，並沒有真心想要解決勞動部的問題，否則怎會找一個既不具勞動專業且行政歷練幾乎等於零，但政治性格強烈的人接任勞長？說穿了，洪申翰也不過是個工具人，偏偏他把自己當聖人。

至於國民黨一再批評大學肄業的洪申翰只有高中學歷，這大可不必，只是凸顯了學歷至上的菁英心態。洪申翰雖然沒有漂亮的學歷，但不代表他不聰明，否則怎能在這麼短的時間內就獲得如此高的「信賴值」，不是嗎？

勞工 國民黨 民進黨

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