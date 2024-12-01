黑白集／長照司長的深蹲霸凌 民進黨政府「官威癌」又發作

衛福部霸凌事件連環爆，日前立法委員陳昭姿表示，她接獲的檢舉更包含簡任視察、組長、專委、參事及科長都有，涉及的單位橫跨長照司、保護司、會計處、國會組及健保署台北業務組等。(本報資料照片)

賴政府連爆各部會「土皇帝」霸凌事件，除了人身攻擊、逼迫加班等常見態樣，衛福部長照 司長涉及的「深蹲霸凌」，更令人大開眼界。

深蹲可以有效發展核心力量，台灣男團發行單曲的舞蹈動作，讓深蹲出現「16蹲」強化版，更一時蔚為風潮。深蹲有益健康又風行，主管帶著大家做好像也不為過；許多日系企業，不也有做晨操再上工的企業文化？但如果強迫出操，恐遭檢討。

至於長照司版深蹲，除了動作是深蹲，骨子裡全然不是健身、醒腦、團結那回事，簡直就是「暗黑版」。例如強迫每人深蹲，每周還排「深蹲值星官」帶領並發表激勵演講，連年邁者也無法倖免。

更荒謬的是，爆料稱想離職者得邊深蹲邊述明理由；有人被要求邊深蹲邊講故事「練膽」，還有人被強迫伏地挺身。這那裡是長照司，而是訓練強度輾壓黑熊部隊的「長照司令部」。

這次霸凌連環風暴，一舉掀開民進黨 政府執政多年積累的官場陋習黑幕：德不配位、有靠山者，就只能拿著官威壓人。因霸凌案上台的勞動部長洪申翰，起手式就要求下屬假日加班整理資料做報告，正是這齣暗黑荒謬劇的極致秀。

賴清德 總統想用身心調適假來醫民進黨政府「官威癌」，是否對症下藥是一回事，只怕基層公務員收假時，長官又來個「收心操」！ （轉載自聯合報）