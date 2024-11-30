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白玫瑰、青鳥上街…誰能獲共鳴 人民心中自有答案

記者張曼蘋、唐筱恬
藍白提出高度爭議的國會改革法案，引發「青鳥行動」，而在經法官釋憲後，面臨兇手逃死的被害者家屬，也將號召白玫瑰運動在12月3日重返凱道。(本報資料照片)
藍白提出高度爭議的國會改革法案，引發「青鳥行動」，而在經法官釋憲後，面臨兇手逃死的被害者家屬，也將號召白玫瑰運動在12月3日重返凱道。(本報資料照片)

大法官釋憲對死刑設下高門檻，導致殺害師鐸獎退休女教師的加害者，成為釋憲後首例逃死案件，被害者家屬號召民眾上街發出怒吼，主張「別讓白玫瑰染上血色」，而同時青鳥行動今也將再為守護台灣民主重回立法院。「白玫瑰與青鳥」都將上街，恰恰映照當前政局的混亂。

2010年白玫瑰運動起源於一名6歲女童遭性侵，法官竟以證人指未見女童抵抗呼救，認定加害人未違反女童意願，輕判加害人3年2月，引發社會譁然，大批民眾手持玫瑰上街，要求淘汰恐龍法官。接著，國軍爆發士官洪仲丘遭不當管教致死，再次引發數10萬人上街。當時台灣人民一連串怒火，重創執政的馬政府。

如今勞動部公務員遭職場霸凌事件，勞動部第一時間企圖官官相護，公部門霸凌事件也連環爆。此時大法官死刑釋憲案，讓死刑犯逃過死劫，得不到司法正義的被害家屬控訴司法不公、憤怒走上街頭，預料白玫瑰運動將重返凱道，此社會氛圍與馬政府執政末期，似乎愈來愈相似。

賴清德上任後，當家者為求穩定施政、不鬧事，但青鳥在國會改革法案修法時上街頭後，又將再度重回立院外舉辦「青鳥宴」，這次是主張拒絕藍白癱瘓憲法法庭、捍衛公民罷免權等，矛頭對準藍白法案；而被害者家屬也將號召白玫瑰運動重返凱道。

青鳥主張反憲法訴訟法，白玫瑰則是抗議大法官實質廢死，雙方為不同主張走上街頭，爭取社會認同支持，支持和反對憲法法庭的雙方，形成強烈對比，誰能獲得共鳴？人民心中自有答案。

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