師鐸獎女師兇手逃死 白玫瑰12/3重返凱道 拒廢死大法官

國民黨立委游顥（左）等在黨團舉辦「拒絕廢死大法官 1203站出來」記者會，宣布將於12月3日在凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，邀請社會各界響應此次活動，為被害者發聲，向大法官表達抗議，並提出「拒絕廢死大法官」、「修法保障被害人」等兩大訴求。（記者許正宏／攝影）

師鐸獎女教師遭殺害案今年10周年，這也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，首件兇手逆轉逃死的首例。被害者家屬與被害人權益相關團體將於12月3日在凱達格蘭大道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，提出「拒絕廢死派大法官 」、「修法保障被害人及家屬權益」兩大訴求，呼籲民眾當天一起響應。

國民黨立委吳宗憲、羅智強、翁曉玲等8名立委昨天舉行記者會，邀請各界於12月3日一起走上凱道響應，民進黨 立委王世堅也將出席。吳宗憲提到10年前的12月3日，曾獲師鐸獎的退休 女教師遭兇嫌以榔頭重捶頭部強盜、性侵、殺人，兇嫌經5度判死，卻在上個月被逆轉，判決無期徒刑確定。吳強調，他一定會推動修法，保護被害者的權利，不能讓法庭只有被告的聲音。

受害師鐸獎女教師丈夫張教授談起10年前傷痛，用錄製影片的方式說，最高法院最後改判兇嫌無期徒刑，理由為「有教化可能性，非情節最嚴重之罪」，並在大法官釋憲後火速宣判無期定讞，究竟在急什麼？並痛訴「真正的無期徒刑，就是殺人犯對我們家的傷痛」。

受害女教師案兒子張博士也難掩激動說，看到媽媽的遺體時，頭是破掉的，他媽媽上半身的重要部位跟身體是分開的，是兇手咬下來的。而令他最生氣的是，「台灣有少數人組成共犯結構，幫兇手脫罪」，開庭時，對方有3位辯護律師，而他們只有一位律師，在法庭上家屬沒有發言權，對方3位律師發言時間是他們律師的三倍。

「你們真的在乎修復式正義嗎？」張博士憤怒表示，他現在看到鐵錘還會怕，看到敲打動作會怕，出門會帶瑞士刀。這樣的共犯結構要受到社會反撲，他會站出來是對台灣民主有一些信心，把共犯結構打掉，建立更完善司法制度。

而2年前外役監脫逃犯在台南殺警案，受害凃姓員警的姐姐涂女士也以錄音表示，所謂的社會秩序是以法律為框架，當法律背離多數民意時，究竟我們能相信什麼，希望被害者家屬聲音能被聽見，「我們堅決反對廢除死刑！」

資深媒體人趙少康昨天也響應說，全國有超過八成民眾反對廢除死刑，呼籲民眾一起響應。他說，這次活動不是任何政黨發起，而是受害者家屬最後的抗議，雖然當天是上班日，希望有志一同的人可以站出來挺家屬、挺正義，讓歷史記住這一天，讓民進黨跟大法官們必須面對人民的聲音。