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糕點送太慢…高雄衛生局主任飆罵 承辦員下跪降調

台灣新聞組／綜合30日電
對於衛生局再涉職場霸凌，高雄市長陳其邁（左）表示若收到相關具體人事物證，一定會調查清楚。（記者郭韋綺／翻攝）
對於衛生局再涉職場霸凌，高雄市長陳其邁（左）表示若收到相關具體人事物證，一定會調查清楚。（記者郭韋綺／翻攝）

中央、地方政府紛傳疑似霸凌案。高雄市議員李眉蓁昨天質詢指接獲陳情，指城中城大火後，衛生局等單位辦心理紓壓活動，直到市長陳其邁離開，預訂糕點還沒送到，衛生局社區心衛中心蘇姓主任大怒飆罵，承辦員只好下跪，後來黯然降調離開；衛生局初判蘇為不當對待，已將蘇調單位及非主管職，並調查是否涉長期霸凌。

對此，陳其邁表示，若提供具體投訴資料，就一定會查清楚。記者昨致電蘇姓主任，電話未接。

投訴人亦稱衛生局充滿黑暗，霸凌案件層出不窮，局長黃志中遇到不聽話的下屬就點名調走，也將下屬「一人當二人用」，導致衛生所人員忙到焦頭爛額，除非生病否則不敢請假。

高雄市衛生局稱，昨接到1999轉來的投訴，立即移請人事室啟動調查，經調查三名證人表述為2021年某活動結束後，因餐盒採購問題，在主管責難下，承辦人員因情緒問題忽然下跪，並非主管要求下跪，初步判斷屬不當對待，已將該主管調單位任非主管職懲處，並持續調查是否涉長期霸凌。

衛生局長黃志中說，員工職務調動是本於專才、專業，適才任所、久任輪調或變換環境等原則辦理調動，絕非出於個人好惡。

台中市議會總質詢昨登場，綠營議員頻爆料，衛生局某主管罵員工「笨」，調查卻說「無貶意之意」，地政局、都發局首長遭爆唱歌對下屬咆哮、拍桌怒罵等，遭點名首長均否認。台中市長盧秀燕說，中市率先成立反霸凌機制，霸凌、性騷丟官、沒有好下場。

台灣鐵路產業工會昨表示，一名楊姓員工因爭取調動未獲同意，便遭台鐵人力資源處吳姓處長職場霸凌，不料霸凌案成立後卻又遭推翻，質疑台鐵吃案。台鐵表示，此案件兩造當事人都有提出申訴救濟，一切秉公處理，若有異議，可再提申訴。

台鐵 性騷 盧秀燕

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