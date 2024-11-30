綠驕官各擁靠山欺人 嚴重踐踏文官體系「邪惡升級」

圖為時代力量21日召集抗議民眾在勞動部前舉起黑布，抗議勞動部未妥善處理勞動部前北分署長謝宜容涉霸凌案。（本報資料照片）

勞動部一場驚天霸凌案，掀起了公務體系的競相反抗。短短時間，衛福部、教育部 、經濟部、交通部、國科會等都被爆出有主管不當對待部屬的事件。其中，最常見的景象包括：主管在辦公室咆哮怒罵，利用考績威脅要求部屬超時工作，以及對員工進行人身攻擊和人格羞辱等。追根究柢，這些主管都各擁派系「靠山」，因而頤指氣使成為常態，也嚴重踐踏文官體系的士氣和中立。

這一波遭控霸凌的官員，多屬司署長層級，也有若干館長或組長位階，乃至國營事業的內部不當管理。僅衛福部就有三名司長、一名組長被控霸凌，甚至罵人是「豬」；其中，還包括負責社會救助的社工司司長在內，令人難以想像。最諷刺的是，經濟部的中油、台電、金屬中心都傳出霸凌及性騷，而下令不能按時繳交報告者「考績一律打乙等」的，還是經濟部長郭智輝本人。

截至目前，大部分霸凌案件都還在由各部會調查。而首位因霸凌而遭到調職的，則是海洋科技博物館館長陳素芬。海科館共有60名員工，經查有十人遭到霸凌，比率高達一成七。有人因為身心受創，必須接受心理諮商，另有一人中風。員工形容，海科館已成為「沒辦法生存下去的工作場所」，如同人間煉獄。正如北分署長謝宜容是前勞動部長許銘春提拔，陳素芬之所以能咆哮部屬，仗恃的是背後靠山林右昌。也因此，教育部承諾27日提出的調查報告迄未公開，僅調職懲處了事。

賴政府無法明快處理這些霸凌案件，主要原因是，霸凌者多半是攀緣民進黨 內派系而登上主管職位。各部會處理霸凌者的惡行，還必須權衡他們背後的「靠山」地位高低，以免處理不當反而引火燒身。更深一層看，民進黨執政後，對於長期在國民黨 執政下的文官系統採取「敵視」的立場，認為基層公務員都是反改革、不配合的一群，必須用力鞭打，他們才會「聽話」。何佩珊去職前在立院答詢，就直接說出「文官體系有不曾想像的邪惡」，說明自己對北分署霸凌調查的看法。一旦懷有這種「文官邪惡」的偏見，她怎麼可能秉公主持霸凌案件？

事實上，除了厭惡基層文官，民進黨多年來也不斷有意識地在「清洗」、「重建」整個公務體系。蔡英文時代，即大力增設政務及機要職務，並安排黨內年輕世代進駐各個部會；一則扮演「監軍」角色，二則作為「接班」準備。經過近十年的栽培，不少當年的「綠色幼苗」都已升為署司長級或國營事業主管，他們仗著「接班梯隊」的傲氣，當然不免頤指氣使。而如果背後又有當權派系的靠山，那麼咆哮當三餐、怒罵為家常的霸凌文化當然日滋月長，公務員受虐便是常態。

民進黨人把國民黨時代的文官怠惰當成邪惡的存在，他們卻沒意識到，經過近20年的「綠色執政」，他們卻讓「邪惡升級」成更不堪的霸凌。綠色驕官靠著職位權威凌辱他人，把人性尊嚴、生而平等、互重共榮，全踩在腳下。若民進黨對待政府體系的公務員都是這種態度，一切都是黨派利益掛帥、權力掛帥，他們會把國家或全民的利益當一回事嗎？

新任勞動部長洪申翰一就任，立刻對謝宜容的辦公室裝修進行了一番批鬥。此舉，其實只是裝模作樣，根本未搔到癢處。更惡劣的是，他竟要求員工利用假日向他簡報，目的只是幫助自己準備應付立委的質詢；這種行徑和心態，與謝宜容有何不同？洪申翰這種自我心態，如何確保勞工的工時不受剝削？(轉載自聯合報社論)