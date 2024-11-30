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府院拋身心調適假 基層卻搖頭：抓錯藥方 「看得到、吃不到」

台灣新聞組／台北30日電

勞動部公務員遭霸凌案件備受矚目，府院擬研議增列公務人員「身心調適假」，行政院人事行政總處官員昨表示，預計12月召集跨部會討論，確認身心調適假定義，同時也會將勞工身心調適假需求納入討論，進行全面研議。

不過基層公務員均搖頭大喊又是「看得到、吃不到」，不只難以認定何種情況可請身心調適假？且主管怕遭上級關切恐也不會准假，政府應回頭檢討職場制度，而非給公務員請假。

一名基層公務員疑惑，公務員會請身心調適假一定是職場壓力太大，主管看到假單馬上關切，或是根本不核准假單，以免事情鬧大；因此政府有心想改善公務員職場環境，應該優先檢討制度，而非給大家放假。

另一名公務員指出，確實有看過公務員因母親癌症，成功請「家庭照顧假」，但各單位都會強迫請假者先用自己休假，再請事假與其他假別，等於強迫「請假不核實原因」。這名公務員不禁問，「家裡貓死了，是不是類似身心調適假？」恐怕還要看單位氣氛。

一名中階主管憂心，身心調適假恐與生理假一樣，看得到、吃不到。生理假全年超過三天要併計每年病假，根據考績辦法，事、病假超過五天以上考績乙等，攸關半個月薪水的考績獎金，所以公務員如果真有身心狀況，乾脆請特休，也不會請身心調適假。

有新進公務員指出，賴政府要遏止霸凌問題提出身心調適假，立意良善，但抓錯藥方。公務員們普遍心聲是，能做合理的工作量、上班有合理的工時、下班能趕快回家做自己的事，期盼的是正常穩定的上班，並非要額外放假。

癌症 勞工

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