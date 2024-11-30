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楊志良：醫院多工超時高壓 淪為霸凌溫床

記者陳雨鑫／台北30日電
前衛生署長楊志良表示衛福部的工作壓力比其他部會大，連環爆出事件也不太意外。（本報資料照片）
前衛生署長楊志良表示衛福部的工作壓力比其他部會大，連環爆出事件也不太意外。（本報資料照片）

衛福部霸凌事件頻傳，是巧合還是與體系文化有關？前衛生署長楊志良表示，衛福部的公務人員大多是經過醫藥相關學制的教育，醫療體制師徒制明確，醫療人員執業因涉及人命，因此學習歷程嚴謹，如果任一步驟有所缺失，即可能害人喪命，也因此有時學長姐在學校時，沒時間告訴學弟妹執行步驟的原因，常常直接要求學弟妹「順應」就對了，也讓醫療體制的階級制度更加明確。

楊志良表示，衛福部有許多官員，本身就是醫界出身，醫界有個壞習慣就是「多工」、「超時」，很多部立醫院的院長，一整天都在看診，下午五點下診之後，才叫各級主管來開會。而公務人員採「責任制」，很多單位一整天都在開會，下班時間後才能處理正事，工時長加上高壓，都是增加霸凌案發生的機率。

楊志良說，在過去的年代也許可以延續這類管理方式，但現在缺工，同樣是碩士學歷，也同樣是專業單位，可以問問現在的年輕人，要去食藥署當公務員，還是到民間藥廠當研發人員？衛福部近年中階人才大幅流失，也與過往的管理制度有關，加上衛福部常發生新聞事件，衛福部的工作壓力自然比其他部會大，連環爆出事件也不太意外。

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