抽血換學分？台師大女足淪實驗白老鼠 為畢業被抽14天

立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。(本報資料照片)

台師大爆出學校足球 教練在寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授，進行相關實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分，引發爭議。國科會主委吳誠文表示，先由學校啟動調查，國科會收到報告後會組成委員會審查，有必要也會找當事人了解事情細節與嚴重程度。對此，台師大表示，已經啟動調查，教練確實將學生受試費用移為公積金，已請教練返還。

本報系聯合報報導，立法委員陳培瑜指出，台師大女足教練要求學生配合進行「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」計畫，寒暑假連續14天須配合抽血，每日3次，每日從早上5點起床做到晚上9點，學生若不願意配合，就以扣留4年32學分作為威脅。陳還說，更荒謬的是，抽血執行的過程在初期甚至是無醫事人員資格者。

陳培瑜表示，學生選手淪為國科會與教練、教授的實驗白老鼠。陳培瑜透過錄音檔、對話紀錄揭露教練脅迫學生的現場。錄音檔指出，學生在社群平台IG上揭露此事，卻被教練羞辱，「只有你一個嗎？」更被威脅「不用想畢業了。」她說，陳情學生此時此刻都不知道自己有沒有辦法畢業，許多學姊、學妹也因為害怕無法畢業而不敢站出來；且實驗結束後才被要求簽同意書，而同意書上的受試費1200元也沒有發給學生。

台北中國時報報導，科技部從2018年11月開始推動執行第1期「精準運動科學研究專案計畫」，台師大女足則是從2022年成為這項計畫的第2期受試者。陳培瑜這次接獲數名球員陳情的案例，並不僅限精準運科計畫，也包括此前其他研究案，可說是多年沉痾。因此，陳培瑜要求國科會必須往前回溯，詳查所有台師大女足參與過、國科會有補助的研究案。

對此，國科會主委吳誠文坦言，此事很嚴重，將要求校方依法調查，並盡快將結果送回會內。

台師大說，其研究目的是為提升女足運動表現，避免運動傷害，研究過程中，所有參與學生均事先知情並同意參與，檢測 均委託長庚醫院或合法醫事檢驗所執行。

台師大表示，學生參與兩天訓練，未能完成抽血檢測，過程中，教練情緒表達確實不妥，引發學生誤解與不安，教練為此表達深切歉意。而教練將受試費移為足球隊整體隊費並不妥，已請教練返還給受試學生。針對學生指控，學校已啟動後續調查機制，全力配合國科會進行後續調查。