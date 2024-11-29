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抽血換學分？台師大女足淪實驗白老鼠 為畢業被抽14天

台灣新聞組／台北28日電
立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。(本報資料照片)
立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。(本報資料照片)

台師大爆出學校足球教練在寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授，進行相關實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分，引發爭議。國科會主委吳誠文表示，先由學校啟動調查，國科會收到報告後會組成委員會審查，有必要也會找當事人了解事情細節與嚴重程度。對此，台師大表示，已經啟動調查，教練確實將學生受試費用移為公積金，已請教練返還。

本報系聯合報報導，立法委員陳培瑜指出，台師大女足教練要求學生配合進行「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」計畫，寒暑假連續14天須配合抽血，每日3次，每日從早上5點起床做到晚上9點，學生若不願意配合，就以扣留4年32學分作為威脅。陳還說，更荒謬的是，抽血執行的過程在初期甚至是無醫事人員資格者。

陳培瑜表示，學生選手淪為國科會與教練、教授的實驗白老鼠。陳培瑜透過錄音檔、對話紀錄揭露教練脅迫學生的現場。錄音檔指出，學生在社群平台IG上揭露此事，卻被教練羞辱，「只有你一個嗎？」更被威脅「不用想畢業了。」她說，陳情學生此時此刻都不知道自己有沒有辦法畢業，許多學姊、學妹也因為害怕無法畢業而不敢站出來；且實驗結束後才被要求簽同意書，而同意書上的受試費1200元也沒有發給學生。

台北中國時報報導，科技部從2018年11月開始推動執行第1期「精準運動科學研究專案計畫」，台師大女足則是從2022年成為這項計畫的第2期受試者。陳培瑜這次接獲數名球員陳情的案例，並不僅限精準運科計畫，也包括此前其他研究案，可說是多年沉痾。因此，陳培瑜要求國科會必須往前回溯，詳查所有台師大女足參與過、國科會有補助的研究案。

對此，國科會主委吳誠文坦言，此事很嚴重，將要求校方依法調查，並盡快將結果送回會內。

台師大說，其研究目的是為提升女足運動表現，避免運動傷害，研究過程中，所有參與學生均事先知情並同意參與，檢測均委託長庚醫院或合法醫事檢驗所執行。

台師大表示，學生參與兩天訓練，未能完成抽血檢測，過程中，教練情緒表達確實不妥，引發學生誤解與不安，教練為此表達深切歉意。而教練將受試費移為足球隊整體隊費並不妥，已請教練返還給受試學生。針對學生指控，學校已啟動後續調查機制，全力配合國科會進行後續調查。

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