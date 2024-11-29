世界棒球排名 中華隊第2緊追日本 U12亞洲少棒今爭冠

中華隊於「世界12強棒球賽」擊敗日本隊，全台歡騰。世界棒壘球總會28日公布男子棒球最新世界排名，日本隊續占榜首，中華隊獨居第二。(本報資料照片)

世界12強棒球賽落幕，中華隊首次在一級國際賽封王，讓台人瘋狂，也成全球棒壇焦點；世界棒壘球總會昨公布男子棒球最新世界排名，日本 隊續占榜首，中華隊獨居第二。

日本隊原就是世界第一，雖在12強賽不敵中華隊，中斷一級國際賽27連勝紀錄，但今年在各項賽事拿到2449分，仍是全球最多，也是目前唯一積分超過6000分的球隊。

中華隊今年獲2135分，在所有球隊只輸日本隊，原本世界排名和墨西哥 隊並列第二，12強奪冠後變獨居第二，落後日本隊的差距也從1638分縮至1368分。

世界棒壘球總會公布最新世界前3強，12強賽A組預賽龍頭、最後以排名第4收尾的委內瑞拉隊，隊史首度躍居全球第3，墨西哥隊則從第二掉到第4，美國隊仍是第5。

中華隊接下來任務將是明年2月世界棒球經典賽資格賽，12強賽總教練曾豪駒再度領軍，在台北大巨蛋迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜 等隊，爭取晉級後年會內賽。

征戰U12亞洲少棒賽的中華隊28日也傳來好消息，在突破僵局制1比0擊倒日本隊，闖進冠軍戰，今將與南韓隊爭冠。