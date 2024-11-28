迎12強英雄機場維安疏失 國安局：三天內提檢討報告

在世界12強棒球賽奪冠的中華隊搭機返台，但采盟免稅店董事長古素琴（前排右三）被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」。（記者季相儒／攝影）

歡迎中華棒球隊返台活動在桃機出現混亂場面，甚至有采盟免稅店員工亂入跟副總統蕭美琴合照，遭諷刺是「黃巾之亂」，立委直指有維安疏失。國安局昨強調，動線都做過現勘，但民眾非常熱情，國安局要檢討執勤技巧，會在三天內提檢討報告。

中華棒球隊獲得世界棒球12強賽冠軍，賴清德 總統指示要最高規格歡迎英雄返台，但沒想到返台第一站在桃園機場就出現不少失控場面。

中華職棒會長、民進黨 立委蔡其昌還原當晚情況表示，自己也是被接機的人，現場民眾的熱情超乎想像，當下有人拉著一下說走這裡、一下怎樣，都不知道要聽誰的，就是因為現場太多人，超出桃機的想像，預估錯誤，才會導致那一天的亂象。蔡其昌說，他希望還有下一個世界冠軍，台灣常常拿到好成績，對於接機應該要有SOP。

朝野立委更關注免稅店人員亂入卡位，導致蕭美琴維安遭突破的狀況。民進黨立委羅美玲質疑，國安局對正副元首蒞臨場合都會做場勘、了解路線規畫，甚至連合照名單都要事先知道，當晚卻一團亂，免稅店員工亂入時，國安人員居然沒有任何作為也沒有排除，到底發生什麼事？

國安局特勤中心副指揮官李慶然表示，現勘時會同主辦單位體育署、航警局、華航、桃機、警官一大隊總共六個單位，現場發現國人非常熱情、接機人數眾多，機場分成入境管制區內外，後來評估管制區外維安風險較高，因為非常多民眾到現場接機，但管制區內相形簡單很多，維安狀況相對單純。

羅美玲批評，特勤中心以為管制區內維安相對單純，實在太自以為是。徐巧芯也質疑，國安局有沒有重視賴總統交代的最高規格接機？李慶然說，拉布條合影時，維安人員都有在旁邊戒護，主辦單位和副總統辦公室有同意他們合影，不過對方從後面竄到前面，這部分國安局要檢討。

古素琴（右三）對在桃機影響秩序，率領員工鞠躬道歉。（圖／采盟提供）

采盟免稅店董事長古素琴發聲明表示，采盟向所有為國爭光的棒球選手以及社會大眾表達最深切的道歉與懺悔，深知在近日迎接棒球選手回國的活動中的錯誤行為，傷害了選手和球迷的感受。對於因此引發的不滿與失望，采盟痛切深疚自省，發自內心向所有關注此事的社會大眾表示最誠摯深切的歉意。

古素琴說，本於支持與熱愛台灣棒球的初衷，也為培植更多的棒球世界冠軍，采盟承諾提撥3000萬元台幣（約92.2萬美元），全數作為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計畫基金，協助偏鄉青少年球隊提升訓練環境與資源。