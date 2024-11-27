86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲作家瓊瑤2019年送走丈夫、皇冠集團創辦人平鑫濤，時隔5年，昨(27)在臉書 以一首「庭院深深」緬懷亡夫，在蔡琴低沈悠揚嗓音中，分享昔日兩人從年輕到中老年相伴的恩愛身影，其中平鑫濤生前臥床插鼻胃管模樣也曝光，只見瓊瑤握住他枯瘦見骨的手落淚，令人鼻酸。

平鑫濤因確診血管性失智症中風 臥床3年，於2019年5月23日過世，享壽92歲。在他過世之前，瓊瑤與平鑫濤的子女們曾因「一根鼻胃管」掀起劇烈家庭風暴，卻也引發社會對相關議題的關注。最後，依照平鑫濤生前指示，不發訃聞、不辦公祭追思、不收奠儀、不做七，兩家人在陽明山舉行花葬，一代出版強人安息。

2年前，瓊瑤和平鑫濤居住40年、位在敦化南路巷弄內的「可園」拆除，瓊瑤移居到淡水，在「雙映樓」尋求身心靈安寧。近年她極少發臉書，上一次是4月20日86歲生日前發文，提到自己多次想停止臉書，因為身體諸多「小毛病」，寫臉書會傷害視力、體力和精力，會耽誤睡眠，但忠實粉絲的留言，總讓她感動低迴，形容是「甜蜜負擔」。

昨她透露將發文：「大家等我，正在寫明天更新的內文，視力不好，感情氾濫，打字很慢。這些照片，終於拿出來了！每張照片後面都有故事，說不清，寫不盡，心似雙絲網，中有千千結！」照片裡可見瓊瑤與平鑫濤年輕時相知相許模樣，宛若她筆下的「瓊瑤劇男女主角」，也有平鑫濤臥床時，瓊瑤拿著新書「雪花飄落之前」在病榻前傾訴心聲，以及她在陽明山送他最後一段路的身影，張張都令人感嘆不已。