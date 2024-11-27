我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現

走線客如被捕 未必「天塌了」出庭是契機

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

記者趙大智／即時報導
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲作家瓊瑤2019年送走丈夫、皇冠集團創辦人平鑫濤，時隔5年，昨(27)在臉書以一首「庭院深深」緬懷亡夫，在蔡琴低沈悠揚嗓音中，分享昔日兩人從年輕到中老年相伴的恩愛身影，其中平鑫濤生前臥床插鼻胃管模樣也曝光，只見瓊瑤握住他枯瘦見骨的手落淚，令人鼻酸。

平鑫濤因確診血管性失智症中風臥床3年，於2019年5月23日過世，享壽92歲。在他過世之前，瓊瑤與平鑫濤的子女們曾因「一根鼻胃管」掀起劇烈家庭風暴，卻也引發社會對相關議題的關注。最後，依照平鑫濤生前指示，不發訃聞、不辦公祭追思、不收奠儀、不做七，兩家人在陽明山舉行花葬，一代出版強人安息。

2年前，瓊瑤和平鑫濤居住40年、位在敦化南路巷弄內的「可園」拆除，瓊瑤移居到淡水，在「雙映樓」尋求身心靈安寧。近年她極少發臉書，上一次是4月20日86歲生日前發文，提到自己多次想停止臉書，因為身體諸多「小毛病」，寫臉書會傷害視力、體力和精力，會耽誤睡眠，但忠實粉絲的留言，總讓她感動低迴，形容是「甜蜜負擔」。

昨她透露將發文：「大家等我，正在寫明天更新的內文，視力不好，感情氾濫，打字很慢。這些照片，終於拿出來了！每張照片後面都有故事，說不清，寫不盡，心似雙絲網，中有千千結！」照片裡可見瓊瑤與平鑫濤年輕時相知相許模樣，宛若她筆下的「瓊瑤劇男女主角」，也有平鑫濤臥床時，瓊瑤拿著新書「雪花飄落之前」在病榻前傾訴心聲，以及她在陽明山送他最後一段路的身影，張張都令人感嘆不已。

粉絲心情也是矛盾糾結，既想看阿姨寫文章，又擔心她累到，紛紛提醒：「阿姨保重眼睛，慢慢來，不急不急，多久我們都會等。」

瓊瑤搬離「可園」後已移居淡水。(摘自臉書)
瓊瑤搬離「可園」後已移居淡水。(摘自臉書)
瓊瑤（左）拿著當時新作「「雪花飄落之前」在平鑫濤病榻前傾訴心聲。(摘自臉書)
瓊瑤（左）拿著當時新作「「雪花飄落之前」在平鑫濤病榻前傾訴心聲。(摘自臉書)
瓊瑤以小說「庭院深深」裡的小詩吐露不如歸去感嘆。(摘自臉書)
瓊瑤以小說「庭院深深」裡的小詩吐露不如歸去感嘆。(摘自臉書)
瓊瑤（右）問天上人間可否再聚？。(摘自臉書)
瓊瑤（右）問天上人間可否再聚？。(摘自臉書)
瓊瑤握住平鑫濤枯瘦乾黃的手。。(摘自臉書)
瓊瑤握住平鑫濤枯瘦乾黃的手。。(摘自臉書)
平鑫濤（右）皇冠出版社，瓊瑤是第一位員工。。(摘自臉書)
平鑫濤（右）皇冠出版社，瓊瑤是第一位員工。。(摘自臉書)
平鑫濤（右）十分疼愛瓊瑤。。(摘自臉書)
平鑫濤（右）十分疼愛瓊瑤。。(摘自臉書)

臉書 中風

上一則

「教部有意見」陸生團未與學生交流 台生錯失與馬龍互動：可惜

延伸閱讀

瓊瑤童星「小婉君」44歲近況曝光 網讚超凍齡

瓊瑤童星「小婉君」44歲近況曝光 網讚超凍齡
認知、行動力、視力均下降…何時放棄開車？長者一大難題

認知、行動力、視力均下降…何時放棄開車？長者一大難題
12歲女童反覆頭痛、嘔吐 竟是腦中有4公分大腫瘤

12歲女童反覆頭痛、嘔吐 竟是腦中有4公分大腫瘤
養生保健／老花眼突好轉先別沾沾自喜 小心白內障惡化

養生保健／老花眼突好轉先別沾沾自喜 小心白內障惡化

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58
2009年5月31日，北京，薄瓜瓜接受媒體採訪拍攝肖像。（取材自南方人物周刊）

薄瓜瓜婚宴傳被下封口令 現場搭棚防空拍機拍攝

2024-11-22 21:36

超人氣

更多 >
喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」