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紙鈔改版慶棒球英雄奪冠 央行：審慎評估

台灣新聞組／台北27日電
傳出賴總統規畫將台幣500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版，央行將審慎評。（記者李成蔭／攝影）
傳出賴總統規畫將台幣500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版，央行將審慎評。（記者李成蔭／攝影）

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，傳出賴總統規畫將台幣500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版，民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委洪孟楷等人表態支持發行紀念鈔票，國民黨立委賴士葆則建議先發行紀念幣。據了解，央行已規畫仿「生肖紀念套幣」發行12強奪冠紀念幣。

中央銀行昨表示，社會各界提出有關發行券幣慶祝的建議，央行將審慎評估各方意見，適時依相關規定報行政院核定。

不過，國民黨立委李彥秀提醒，發行紀念幣不能厚此薄彼，剛結束的巴黎羽球男雙「麟洋配」完成衛冕，也是奧運賽史上羽球男雙第一個連霸組合，未來發行紀念幣應有一致標準。

現行500元紙鈔圖案正面「南王國小少棒隊」小球員雀躍歡呼的圖像，是已退休的聯合報攝影記者鍾豐榮現場捕捉到的經典畫面。1998年台東縣南王少棒隊在民生報舉辦的關懷杯少棒錦標賽勇奪冠軍，13名球員高興往空中拋帽子，汗水笑容真情流露，鍾豐榮以連續快門拍攝十多張照片，挑一張見報。

鍾豐榮後來收到中央印製廠請他無條件提供相片做為紙鈔圖案的同意書，載明中央印製廠有權修改，他雖覺得著作權未被重視而略感失望，但基於希望全民看到少棒史的一幕仍簽下同意書，鈔票發行時發現三名小球員的位置做了調整，與他拍的原始照片不同。

另外，國民黨立委洪孟楷昨表示，奧運首次奪金有紀念郵票，今年12強奪冠也應推出紀念郵票。交通部長陳世凱回應，中華隊奪冠是國家很重要、很開心的事，中華郵政很樂意發行12強紀念郵票；中華郵政公司集郵處處長鄭麗華證實，正規畫12強紀念郵票，但最重要的前置作業是取得授權。

國民黨 華郵 羽球

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