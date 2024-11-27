棒球英雄大遊行 球迷爆滿唱「台灣尚勇」

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，26日舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，民眾夾道歡迎。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

「看到台灣人民揮手為我們歡呼，心裡很感動；從來沒想過，能讓台灣人民為我感到驕傲，也沒想過能用球技讓世界看見台灣，一切都超乎想像。」奪下世界12強棒球賽冠軍的中華隊隊長陳傑憲 ，昨在總統府感性致詞說，往後中華隊可抬頭挺胸走向國際。

中華隊前晚帶著冠軍盃返台後，昨天行程滿檔；中午接受行政院長卓榮泰午宴慰勞，下午參加「棒球英雄、台灣尚勇」大遊行後，賴清德 總統及副總統蕭美琴在總統府接見。

「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，有球迷畫出陳傑憲跑壘時比「TAIWAN」的動作。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

民眾對於棒球隊拿下世界第一與有榮焉，昨天中午搶進車隊大遊行路線卡位；車隊從總統府前出發，行經凱達格蘭大道、公園路後進入館前路「英雄谷」，爆滿的球迷高唱「台灣尚勇」應援曲，球員、教練也透過各種肢體語言回應球迷的熱情支持，將氣氛炒到最高點，整場遊行更宛如一場棒球嘉年華會。

遊行隊伍回到總統府前，選手、教練走過由三軍儀隊搭起的「榮耀劍門」進入總統府，穿著「TAIWAN」帽T的賴總統率蕭美琴及總統府秘書長潘孟安迎接，逐一與英雄握手、擁抱。

賴總統致詞時說，接見台灣英雄的高興心情就像剛結婚或是娶媳婦一樣，難以用筆墨形容，他感謝TEAM TAIWAN所有教練、球員和隊職員攜手將台灣推上世界第一的位置，讓國際社會看見台灣，知道台灣不只有半導體，還有棒球。

賴總統細數每名球員在這次賽事的精采表現，提到總教練曾豪駒在球隊奪冠後婉拒在東京巨蛋開香檳儀式，讓國際社會看到台灣不僅贏球，還贏得尊重。賴總統、蕭美琴與曾豪駒、陳傑憲等人帶領現場官員及中華隊成員跳起「應援舞」。

有球迷拿出隊長陳傑憲「四爺」看板。（記者葉信菉／攝影）

陳傑憲在本屆賽事表現搶眼，拿下大會MVP、打擊王在內的四大獎。他說，儘管外界不看好，但他始終相信只要全隊的心凝聚在一起，一步一步慢慢走就會有好成績；出發前曾期許球隊能成為台灣驕傲，並沒想到奪冠，但看到隊員努力認真，他知道中華隊能創造很多不可能。「我沒想過有沒有辦法拿冠軍，也沒想過我們這個世代可獲得世界冠軍，但我想說的是，謝謝我們這個世代，我們的努力被世界看見。」