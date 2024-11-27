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賴總統打棒球團結牌 續航力待觀察

記者 蔡晉宇、林河名
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，讓朝野對抗暫時休兵。圖為賴清德總統（右）26日在總統府接見代表隊成員，並與隊長陳傑憲（左）一同比出招牌動作。（圖／取自總統府直播）
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，讓朝野對抗暫時休兵。圖為賴清德總統（右）26日在總統府接見代表隊成員，並與隊長陳傑憲（左）一同比出招牌動作。（圖／取自總統府直播）

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，讓朝野對抗暫時休兵，也出現全國大團結場景；賴清德總統邀民進黨秘書長林右昌、國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修與時代力量黨主席王婉諭一起迎接中華隊，難得同框的朝野政要因棒球齊聚一堂，會否曇花一現值得觀察。

12強賽事期間，不同政治光譜民眾曾因隊名要叫「中華隊」還是「台灣隊」爭論不休；遊行現場已少了硝煙味，一片歡呼聲中，證明了中華民國國旗和「Team Taiwan」圖案也能共存。

民進黨支持者「挺台灣」，自稱是「務實台獨工作者」的賴總統在今年國慶大會上多次喊出「中華民國」，在民進黨中常會也提醒黨公職：「中華民國是當前讓所有國人團結的最大公約數。」可見「為台灣加油」也不能忘了「中華的根本」。

賴總統細數來自職棒各隊的中華隊成員，獨漏富邦悍將，經主持人提醒才趕緊補上。慶功活動的無心之過自然是瑕不掩瑜，但在激情之後，回歸日常的綜理國政，賴總統對待朝野，可就不能再有差別之心了。

所謂「贏球治百病」，賴政府在舉國歡騰之際大打團結牌，固然贏得肯定，但運動家的精神並非只在獲勝的時刻。當前朝野關係緊張，因為體育佳績而凝聚出的共識，會成為朝野和解潤滑劑抑或曇花一現，有待觀察賴總統的「續航力」。

中華民國 民進黨 賴清德

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