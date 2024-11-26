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綠委要辜仲諒加碼中華隊獎金到1億 網友：給不給干你屁事

記者王宏舜／台北26日電
民進黨立委郭國文。（本報資料照片）
民進黨立委郭國文。（本報資料照片）

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，台灣民眾有人激動到落淚，中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒在中華隊出發東京前，允諾發放4000萬元（台幣，下同，約123.2萬美元），中華隊成功拿下冠軍，加碼獎金3000萬元，總計共發出7000萬元獎金。但民進黨立委郭國文卻要求辜「再加碼」湊滿1億給台灣英雄，半夜掀波。

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，台南市第二選區立委郭國文卻要求中華...
中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，台南市第二選區立委郭國文卻要求中華棒協理事長辜「加碼獎金」，湊滿1億台幣給台灣英雄，半夜掀波。（取自郭國文臉書）

郭國文在24日晚上10時33分貼文，稱「世界第一，獎金1億，請辜董加碼再加碼！看完比賽後，國文認為辜仲諒辜董應該再加碼選手獎金，湊滿1億給這些台灣英雄！」還說「這麼精采的冠軍賽，只給7000萬獎金不夠啦！應該再加碼3000萬，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊1億。」

但貼文一出，輿論炸鍋，有人質疑「你也應該贊助啊！」還有人警告「你是在蹭什麼！你可以拿3000萬出來湊呀⋯人家辜董真心為棒球，從黑豹旗，入主兄弟，當亞洲棒協會長出錢出力……你是用嘴出個什麼屁！你是覺得有人會贊成你嗎！你只會害民進黨被討厭啦⋯⋯快出來致歉跟刪文啦⋯⋯」。

不過郭國文不但沒有刪文，昨天凌晨1時繼續貼文，稱「請辜董捐款加碼是一種期待，我也會以身作則，這個周末台南後火車站轉播活動費用全數我吸收！」再寫下「恭喜台灣隊 大家晚安」。網友不領情，仍留言「你要吸收就吸收干我屁事啊？辜仲諒給不給是干你屁事啊」、「這種道德綁架實不可取，這3000萬就請郭委員自己拿出來吧」。

郭國文的言論也被轉至各網路平台，酸「還7000萬不夠勒，你以為人人都鄭文燦哦，家裡找得到幾百萬現金。怎麼不叫職棒會長蔡其昌出1億」，也有人翻出貪汙治罪條例第4條詢問郭的行為是否構成「藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者。」因為犯此罪可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

有網友勸郭國文刪文，郭國文竟回「去年金控大賺，加碼不是不合理」。（取自郭國文臉書...
有網友勸郭國文刪文，郭國文竟回「去年金控大賺，加碼不是不合理」。（取自郭國文臉書）

當有網友建議這樣的提議會被「炎上」，郭國文卻還說「去年金控大賺，加碼不是不合理」，言論如同提油救火，遭批「你可以叫政府加碼就是沒權力要求民間企業好嗎！真的當自己是一回事喔？」還有人綜合這幾天的事件，揶揄「不是看盜版，就是要人家捐，怎麼不去搶比較快」。

台南一名網友留言「台南怎麼會出這種立委，只出一張嘴，人家高興發多少獎金干你什麼事，怎麼3000萬不是你出、湊1億？」雖然球賽已結束，無端拱辜仲諒捐錢的火反燒到郭國文身上，也讓民眾懷疑民進黨是否常這樣慷他人之慨？

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