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記者辱投手林昱珉「日本有賣檳榔嗎」媒體人轟：退出新聞界

記者楊德宜／台北即時報導
中華隊先發投手林昱珉。（記者許正宏／攝影）
中華隊先發投手林昱珉。（記者許正宏／攝影）

25日有電視台記者問中華隊王牌投手林昱珉「日本有賣檳榔嗎？」，引起公憤，記者26日凌晨發文道歉，盼怒火勿波及公司和親友。媒體人羅友志對該名記者提問也看不下去，他表示，「低級、無禮、顢頇，非常糟蹋自己職業的一個提問」。

25日有媒體記者在成田機場喊住準備返國的林昱珉，竟問「昱珉，可以問一下日本有賣檳榔嗎？網友很好奇」，語畢還嘻嘻嘻笑出聲。只見林昱珉瞬間表情僵住、轉頭未停下腳步。該則直播片段也引起廣大網友不滿，質疑問題設陷阱。該名記者在臉書公開道歉，「提問就是我個人的想法，也請大家別針對公司，我的同事或我的親人」。

羅友志在臉書「羅友志 友話直說」發文表示，他不知道記者是誰，「如果是熟人，先抱歉了，你在這行業真的不適合！如果是長官出門要你問的，你就是個傳聲筒，沒有靈魂的記者！請你跟你的長官，一起退出新聞界！」

針對該名記者提問時推稱「網友很好奇」，羅友志表示，「你就問了嗎？網友，是你的新聞寶藏嗎？是你的source嗎？你根本搞不清楚，這次榮耀是國家級的。你完全沒意識，自己進行的是何種程度的採訪工作，檳榔，菸草，出門前不做功課也就罷了，5W1H這樣的基本功，完全拋諸腦後」。

他說，什麼環境問什麼問題，這不是新聞採訪最基礎的功夫嗎？面對20幾歲的年輕人，克服心魔、逆流而上，為國家爭榮耀，「我們新聞界，端出的菜色，是一句檳榔哪裡買」，他不能代表誰，他只能以新聞老兵的身分跟林昱珉道歉，「聽說，還麻煩林媽媽闢謠，唉，你們怎麼會變成這樣，對不起。小時候不讀書，我真的不知道怎麼辯護了，對不起」。

該名記者今天凌晨在個人臉書道歉，「真的很抱歉！對於自己的提問，我深刻檢討我自己，也對林昱珉選手，還有所有球迷說聲對不起，未來在採訪上，會更加嚴謹。提問就是我個人的想法，大家的私訊，我都看到了，我虛心檢討我自己，也請大家別針對公司，我的同事或我的親人，真的萬分抱歉，對不起大家」。

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