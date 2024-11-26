我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

綠稱改造市民廣場屁股朝總統府風水差 蔣萬安微笑以對

記者林麗玉／台北26日電
議員王孝維憂心，未來改造將讓內科交通更塞，甚至提醒蔣萬安，未來改造後，北市府大樓「將屁股向著總統府，這樣風水不好」。(圖／引用自議會直播)
議員王孝維憂心，未來改造將讓內科交通更塞，甚至提醒蔣萬安，未來改造後，北市府大樓「將屁股向著總統府，這樣風水不好」。(圖／引用自議會直播)

台北市長蔣萬安規畫改造市民廣場，將封閉市府路及仁愛路四段最東側路段，議員王孝維憂心，未來改造將讓內科交通更塞，甚至提醒蔣萬安，未來改造後，北市府大樓「將屁股向著總統府，這樣風水不好」，蔣萬安則僅露出微笑，沒有回答。

王孝維也建議北市府大樓應重建，重建地點建議可以移到廣場南側，跟議會更近，這樣市府議會關係合作會更緊密和諧，想不到蔣萬安爆出一句「有時候有一點距離會有美感」。

台北市議員王孝維日前工務部門質詢時，就已針對市府改造市民廣場質詢，昨天市政總質詢質詢市長蔣萬安，王孝維提醒，目前市府的市民廣場改造規畫，因將封閉市府路與仁愛路最東側路段，會導致內湖塞車，因目前每天上下班尖峰，從堤頂大道走基隆路下來的車子相當多，到時候封掉市府路等路段，加上公車路線調整，預期可能會回堵回內湖，尤其現在上下班已經很塞，未來市府廣場改造更會大塞，儘管他贊同市府要改造，但交通規畫非常重要。

因市民廣場改造規畫，未來市府大樓正門將無法上下車，必須從後門進出，王孝維也當面提醒蔣萬安，「我們要向總統府看，不要望相松山區區長看，這樣風水不好，不要屁股向著它(總統府)就不對了」，蔣萬安則僅露出微笑，轉頭向交通局長問相關規畫。

王孝維表示，未來改造內湖交通若如果弄不好，市府交通都可能會有問題，因內湖對外有10、20萬人，走堤頂大道的人口也有6萬人，要求市府提供預先的規畫，否則未來塞車就要內湖人罵交通局長、不然就罵蔣萬安。

交通局長謝銘鴻表示，市民廣場改造，交通相關配套概估會有37條公車路線必須要改道，松壽、松高、松智都會退縮增加一個車道，道路也會改為雙向。王孝維質疑，光是36公車路線要調整就會是大問題，要求市府提供報告，規畫堤頂大道走基隆路下來的車子要怎麼走。

王孝維也建議蔣萬安，應該在靠議會近一點的地點重建北市府大樓，不然現在感覺就是市府把議會當守衛，台北市議會與市府不會和諧相處，不會合作緊密。不過對於議員的提議，蔣萬安則突然爆出一句「有時候有一點距離會有美感」，遭王孝維嚇一跳「你在說什麼？」蔣萬安還重複「距離會有美感啊！」

湖人

上一則

陸奧運桌球金牌馬龍、射擊金牌楊倩明訪台 將體驗棒球

下一則

大陸審台校教材 敏感內容會被刪除

延伸閱讀

台6都首長欣賞度調查 盧秀燕斷層領先 墊底的竟是他

台6都首長欣賞度調查 盧秀燕斷層領先 墊底的竟是他
英雄大遊行26日登場 賴清德指示廣邀朝野全民參與

英雄大遊行26日登場 賴清德指示廣邀朝野全民參與
國民黨慶 盧秀燕同框韓蔣侯 稱團結如中華隊

國民黨慶 盧秀燕同框韓蔣侯 稱團結如中華隊
2028「盧蔣配」？蔣萬安、盧秀燕先合體為台日賽加油

2028「盧蔣配」？蔣萬安、盧秀燕先合體為台日賽加油

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國