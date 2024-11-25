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台綠亂象叢生 爆處長性騷3女 約談前閃辭

記者林伯驊／台北25日電

台鹽綠能公司工程管理處陳姓處長被控常藉故聊天開黃腔，還摸手搭肩、碰腰部等接觸多工女員工，涉嫌性騷擾，至少已有三人提出申訴；陳還沒被約談，傳出上周五已辦離職，受害人質疑公司想息事寧人，不排除提告。

台鹽綠能公司表示，接獲疑似性騷擾申訴後立即成立調查小組，也委請專業律師參與調查，將於調查完成後依規定召開委員會評議，「不會因人員異動而停止調查」。另近日也接到疑似職場霸凌申訴案，將比照前述原則辦理。

據了解，50多歲陳姓處長曾為公務員，服務於交通部東部地區，去年中旬轉任台綠公司，由於他具技師證照，被視為可助推動光電工程，但台綠公司上月22日辦理性騷擾防治教育訓練之後，卻傳出至少七名年齡介於20到40歲之間的女員工，吐露與陳相處不愉快的經歷。

一名女員工家屬控訴，陳男剛到職時工作認真，與同事熟識後聊天，卻開玩笑方式開黃腔，直接問「罩杯多少？（數字）要來簽樂透」、「跟男友之間有沒有在做那件事」，還評論男友長相等敏感言詞，甚至為女同事取花名，當面喊「你就是牡丹」、「你是喇叭花」。

家屬說，陳男還會挑辦公室人少，有意無意摸女同事手、搭肩膀、觸碰腰部。另有女同事搭火車上下班，曾在月台遇到陳男，之後幾天搭火車都「巧遇」，為此故意繞路或走很快，還是曾被陳追上，只好請丈夫載上下班；另有女同事發現陳男去她上班停車位守候，感到害怕。

員工家屬說，有三人在性騷防治教育訓練後提出申訴，陳男卻繼續上班，經受害者再次投訴陳才請假，「公司擺明偏袒他，根本官官相護」；上周五聽到陳辦離職手續，但他根本還沒接受約談，很多員工議論是否因勞動部霸凌案發酵，公司高層想止血。如果全案不了了之，受害者不排除報案提告。

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