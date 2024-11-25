本土牙醫「反波波」 3000人上街抗議 立委允限縮名額

本土小牙醫聯盟昨天號召3000人上街遊行，抗議衛福部假借偏鄉名義增加波波名額。(記者邱德祥／攝影)

波波醫師（網路上對波蘭台籍醫學生的暱稱）爭議不斷，牙醫團體、牙醫系教授及學生，昨天約3000人上街遊行，提出「反密醫、反特權、反24億元假偏鄉醫療計畫」等三大訴求。立院各黨立委承諾限定名額，朝台灣牙醫實習名額十分之一方向修「醫師法」。

本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，政府15年前開放波波醫師，迄今逾八成留在六都，服務偏鄉比率遠低於本國學歷。衛福部假借偏鄉名義增加波波名額，根本是「假偏鄉、真後門」，沒有實際作為，再多聲明稿只是徒勞，欺騙民眾。

台大牙醫學系副教授王東美表示，目前在國外就讀牙醫系的學生約一、兩千人，台灣仍有600多名國際牙醫學生正等待實習，這樣排隊機制是無法篩選出好的醫師，衛福部應從制度面進行改革，控管國外返台醫學生品質。

各政黨立委到場力挺，民眾黨秘書長周榆修說，支持本土小牙醫聯盟訴求，不該讓台灣醫療水平往後倒退。國民黨 立委王鴻薇表示，二屆立委期間提出醫師法修正草案，請衛福部針對國外牙醫學歷的實習名額訂出總額管制，為國內實習名額的十分之一，且法制化。

民進黨 立委王世堅說，年輕牙醫師要的不外乎是公平，而衛福部偏鄉醫療計畫為協助國外學歷醫學生取得實習權利，將影響偏鄉民眾醫療權益。他今年3月提案，國外學歷醫學生每年實習名額，應為國內醫牙實習名額的十分之一，賴清德 總統來自醫界，贊成此想法。

對此，國際牙醫校友聯合會認為本土小牙醫抹黑、不實指控，強調國外學醫的學生並未「走後門、買學歷」，海外牙醫學生於學習期間需完成嚴格且充足的臨床實習，有些醫院規模與制度比台灣更要完善。

國際牙醫校友聯合會理事長林宗億表示，國外牙醫學生訓練充足，返台後參加國考，屢屢脫穎而出，以今年7月國考為例，一位波蘭波茲南大學的應屆畢業生就拿下全台第二名。

另外，醫療奉獻獎得主、開業牙醫師簡志成表示，目前全台約1萬6000名牙醫，卻只有5%人力願意投入偏鄉，供需嚴重失衡，衛福部召募本國學歷且有執照的牙醫師下鄉服務，但名額始終招不滿，為什麼不讓國外學歷者補上，服務偏鄉里民？