金馬獎最佳新演員 11歲鄭又菲：憋著不哭最難演

最佳新演員獎得主鄭又菲，年僅11歲。（記者江建泰／攝影）

「BIG」鄭又菲、「白衣蒼狗」的曾威量、尹又巧夫妻分別拿下金馬獎最佳新演員及新導演獎，鄭又菲今年7月才以「BIG」拿下台北電影節最佳新演員獎，昨天再度擊敗眾多強敵奪下最佳新演員，飾演她媽媽的曾沛慈還在台下大哭，為「女兒」開心。

鄭又菲四歲就出道，曾拍過許多廣告，更在夯劇「想見你」飾演童年時期的柯佳嬿，她獲獎時誇讚一起入圍 的哥哥、姐姐們都非常厲害，本以為沒機會，沒想到竟能獲獎，並激動大喊「我是最佳新演員鄭又菲，請大家多多指教」。

鄭又菲感謝魏德聖導演，還有劇組內所有幫助她的人，強調未來一定還會繼續演戲。鄭又菲在「BIG」飾演罹癌兒童，為了化療的劇情需要，還特地剃頭，她分享「BIG」最困難的一場戲，是片尾的死別戲，因為被氛圍感動而狂哭，卻又要配合劇情需求必須憋著不哭，「那真的很難演」。

今年金馬最佳新導演由「白衣蒼狗」曾威量(右)、尹又巧夫妻摘獎。（圖／金馬執委會提供）

新加坡 導演曾威量與妻子尹又巧共同執導「白衣蒼狗」，講述在台的外籍移工困境，曾威量上台時感謝劇組人員一路支持，並邀請在場觀眾為他的劇組鼓掌，「這是一部很艱難的電影，謝謝大家，讓我們能夠走到今天」，也說自己從小就喜歡台灣電影，崇拜侯孝賢 、廖慶松等影人，「謝謝你們當年為電影付出的一切，跨越時間與空間，帶領我來到這座島嶼，拍我們想拍的電影」。