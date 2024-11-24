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守護燈塔16年 楊雅量自許「孤獨的守護者」

記者游明煌／基隆24日電
交通部航港局燈塔主任管理員楊雅量（右二）曾駐守東引島燈塔，賴清德總統曾於2021年（左二）視察勉勵他。(圖／楊雅量提供)
交通部航港局燈塔主任管理員楊雅量（右二）曾駐守東引島燈塔，賴清德總統曾於2021年（左二）視察勉勵他。(圖／楊雅量提供)

交通部航港局燈塔主任管理員楊雅量擔任燈塔管理員16年，曾駐守本島、離島的基隆、彭佳嶼、東吉嶼、蘇澳、富貴角及東引島6座燈塔，默默守護海上航行船隻的安全。他自許為「孤獨的守護者」，在遠離喧囂的寂靜中更貼近自然，「燈塔的一切，就是我的一切」。

基隆市府「基隆Podcast」節目昨邀楊雅量分享燈塔管理的酸甜苦辣，揭開這個職業的神祕面紗。楊雅量說，他原在民間工作，因有氣喘轉考公職，一開始分發到海關緝私，後來管理燈塔，目前在基隆燈塔服務；家人也支持，「可能因為我的個性較安靜，不愛到處跑」。

「在島上一待就是半個月，一定要學會孤獨。」楊雅量下表示，回家後對聲音變得很敏感，有時剛回家不太知道如何和親友說話，要過一段時間才能適應。

楊雅量說，下班還是在島上，只能學會孤獨，在島上繞來繞去或去海上游泳，因此學會海泳和海上捕魚技巧。他說，離島燈塔每次半個月的駐守期，所有食材和生活用品都須事先準備齊全。

楊雅量說，燈塔工作包括設備維護、除草、油漆、泥作及木作，隨著多數燈塔轉為古蹟文化資產，維護也很重要，巡視、保養建築結構和設施成日常任務之一。

楊雅量曾協助救援擱淺船隻，有次遇到風力17級強颱，連鐵門都被吹垮，島上滿目瘡痍，很多突發情況要仰賴燈塔守護員排除。

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