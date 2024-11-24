最佳男女配角 施名帥謝妻亦師亦友 楊貴媚想挑戰喜劇

楊貴媚(右)、施名帥拿下這屆最佳女配角、男配角獎。（記者江建泰／攝影）

第61屆金馬獎頒獎典禮，施名帥、楊貴媚分別以「角頭-大橋頭」、「小雁與吳愛麗」奪下最佳男女配角獎，首度入圍 、拿獎，施名帥上台時逐一感謝劇組夥伴、家人，不忘點名同為演員的新婚妻朱芷瑩，楊貴媚繼奪下金鐘視后後，再拿下一座金馬獎，她難掩激動，直呼：「怎麼可能？真的不敢相信！」

施名帥以「角頭-大橋頭」奪下最佳男配角，他上台時逐一感謝金馬獎、評審以及所有夥伴，更不忘點名去年甫結婚的演員妻子朱芷瑩在自己一無所有的時候，就一直陪伴在身邊，是亦師亦友的存在，更開心改編電影台詞大喊「金馬獎是我的」，後台受訪，施名帥嘴甜稱一領到獎，最想做的事就是趕快到妻子朱芷瑩身邊，「一聽到我得獎，她就掉淚了，我要趕快回去好好擁抱她」，並感謝「角頭」系列願意選中自己主演，「我很高興能透過這部電影，與觀眾對話」。

楊貴媚曾是第41屆金馬影后，相隔20年拿下女配角獎，她感慨這條路好長，尤其此次競爭者陸弈靜、曾沛慈、劉奕兒、張榕容的優秀表現，她光是看入圍片段就覺得想掉淚，「我相信台下有很多影后，共通點都是努力再努力，但是對不起，獎座握在我手上，我就不客氣了。」已收集金馬、金鐘獎項，當年歌手出道的她希望下次挑戰金曲獎，她說演過很多苦情媽，「感覺已經很膩了。」說起未來希望挑戰角色，她直呼盼能演喜劇片，但武俠片動作戲多，她恐無法勝任，醫師、律師等角色都有大量的專業台詞，她也只能婉拒。

在「小雁與吳愛麗」中飾演楊貴媚渣男友的曾國城，男配獎項鎩羽而歸，楊貴媚在台上直接告白：「曾國城，我太愛你了，你的犧牲最大，但你夠壞又夠可愛，所以讓吳愛麗沒那麼討厭。」她稱曾國城沒得獎，卻反過來安慰她：「會過的，上億珠寶都能戴上台，什麼都會過的。」