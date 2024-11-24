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金馬帝后 張志勇演活拘謹男同志 鍾雪瑩扮聽障手語致謝

記者陳慧貞／台北24日電
大陸演員張志勇以同志電影「漂亮朋友」拿下金馬影帝。（圖／法國黑鰭提供）
大陸演員張志勇以同志電影「漂亮朋友」拿下金馬影帝。（圖／法國黑鰭提供）

中國大陸演員張志勇以「漂亮朋友」打敗張震、喜翔、游學修、萬洛．隆甘迦等來自台、港、泰國演員，一舉拿下金馬影帝；年僅29歲的香港演員鍾雪瑩則擊敗資深老將吳君如、張艾嘉、區嘉雯，以及首度入圍的夏于喬，奪下金馬影后。

張志勇也是五年前大陸官方對金馬獎祭出封殺令後，首位大陸演員獲得金馬獎。張志勇在「漂亮朋友」中，飾演來自鄉下拘謹的中年男同志，整部片以他想要追求愛情作為開端，風格特別，演技可圈可點。

張志勇因工作無法來台，該片導演耿軍代為上台領獎並念感言。首度問鼎金馬即拿獎，張志勇感謝相識40年的導演耿軍，一路上給予自己信心，是自己的良師益友，讓他有勇氣在表演路上實現夢想。

雖是首度得獎，張志勇和金馬獎淵源頗深，十年前，導演耿軍曾以「錘子鐮刀都休息」獲得金獎最佳創作短片，張志勇在片中飾演「勇哥」一角，隔年導演王通的「吉日安葬」入圍金馬最佳創作短片，他也在裡頭飾演村長老高，後來在金馬獎最佳影片「輕鬆＋愉快」中，張志勇飾演「大勇」一角。

46歲的張志勇，拍過作品幾乎都有導演耿軍的影子，兩人也是超過40年交情的好友，耿軍提到兩人在大陸東北的礦區長大，「當年我八歲，他六歲，我們就是一起玩耍的玩伴，他十歲時，撿到雷管，在好奇心的驅使下，因為想搞清楚裡頭有沒有炸藥，就這樣拿菜刀剁雷管，後來雷管爆炸，他的眼睛、手指都被炸了，還好很快恢復，但也成了輕度殘疾人士」。

張志勇踏進電影圈後，總想避開受傷的眼睛和手，也是耿軍告訴他：「千萬不要迴避，這是你獨特的魅力，你是獨特的演員。」張志勇也在這樣的鼓勵下，逐漸找到自己的表演方式，被誇有理解能力、才華型演員。

香港演員鍾雪瑩扮聽障女孩，苦練手語拿下影后。（圖／金馬提供）
香港演員鍾雪瑩扮聽障女孩，苦練手語拿下影后。（圖／金馬提供）

影后鍾雪瑩2018年才踏入電影圈，參與多部電影演出，她去年就以「填詞L」入圍金馬影后，今年以「看我今天怎麼說」捲土重來，她扮演聽障女孩，苦練手語之餘，還學習聾人講話腔調，表演深刻讓人動容。

鍾雪瑩在台上說自己是一個「喜歡電影的人」，她同時對台下眾多的電影導演、演員說：「你們都是我從小到大在電影看到的人，讓我喜歡上電影！」講到這還把金馬獎座暫放在地上，用手語感謝聽障朋友們，接著感性表示：「我也有動彈不得時候、身體狀況不好時候，但內心有個小光團引領著我，想把這個獎獻給灰暗之中、眼淚之中、來往醫院的人、以及在小房間仰望天空的每一位，能憑著這個小光團去夢幻之地！」

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