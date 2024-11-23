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台鹽綠能主管遭爆性騷多女 噁問罩杯、摟肩摸腰…傳閃辭

記者林伯驊／台南即時報導
台鹽綠能公司陳姓處長被多名女員工控訴開黃腔，前天已辦理離職。（記者林伯驊／翻攝）
台鹽綠能公司陳姓處長被多名女員工控訴開黃腔，前天已辦理離職。（記者林伯驊／翻攝）

台鹽綠能公司內部爆性騷案，多名女員工控訴陳姓處長常藉故聊天涉開黃腔，問「罩杯多少」，還摸手搭肩、碰腰部等接觸，3人已提出申訴，卻傳出他還沒被約談，前天趕緊辦離職，受害人質疑想讓事件就此落幕。

台鹽綠能公司表示，接獲疑似性騷擾申訴後，立即成立專案調查小組，委請專業律師參與調查，將於調查完成後依規定召開委員會會議評議；另，近日也有接到疑似職場霸凌申訴案，也會比照前述原則辦理。

據了解，50多歲陳姓男子曾為公務員，服務於交通部東部地區單位，負責工程相關業務，去年中旬轉任台綠公司當工程管理處的處長，由於他具技師證照，被視為增添推動光電工程助力，不料上月22日公司舉辦性騷擾防治教育訓練之後，至少7名年齡介於20到40歲之間的女員工紛紛吐露與陳相處不愉快的經歷。

台鹽綠能公司正遭檢調偵辦光電弊案，內部又爆出性騷擾疑雲。（記者林伯驊／攝影）
台鹽綠能公司正遭檢調偵辦光電弊案，內部又爆出性騷擾疑雲。（記者林伯驊／攝影）

1名女員工家屬控訴，處長剛到職時工作認真，與同事熟識後逐漸會聊天，不料卻開玩笑方式調侃女同事、開黃腔，直接問「罩杯多少？要來簽樂透」、「跟男友之間有沒有在做那件事」還評論男友長相等敏感言詞，甚至為女同事取花名，當面喊「你就是『牡丹』」、「你是『喇叭花』」。

女員工家屬不滿地說，根據其他受害人情況發現，陳處長挑辦公室人少時談公事以外的事，對女同事「動手動腳」，有意無意搭女同事摸手、搭肩膀、觸碰腰部。

另還有女同事平時搭火車上下班，年初在月台遇到陳姓處長，他上前攀談私事，不料接著之後幾天搭火車都會「巧遇」，感到很不舒服，為了避免跟陳一路從車站走到公司，只好故意繞路或走很快，沒想到還曾被他追上，最後只好請丈夫載上下班；另有女同事發現，陳姓處長去她上班的停車位一旁守候，讓她相當害怕。

台綠陳姓處長被多名女員工控訴開黃腔，還摸手搭肩、碰腰部等肢體接觸，受害女性都在同...
台綠陳姓處長被多名女員工控訴開黃腔，還摸手搭肩、碰腰部等肢體接觸，受害女性都在同個辦公空間。圖為該辦公室外觀。（記者林伯驊／攝影）

「很明顯是藉權勢性騷擾！」員工家屬不滿批評，有3人在性騷防治教育訓練後提出申訴，加害人竟繼續大搖大擺來上班，高層原還想待調查完再決定是否停職，讓同間辦公室的受害者相當害怕，1名受害者鼓起勇氣再次投訴，陳才自行請假，但依舊擁有一切在職權限，他還是有出現在公司樓下，「公司擺明偏袒他，高層根本官官相護」，人心惶惶。

員工家屬也說，同事前天聽聞陳姓處長突然辦理離辭手續，但他根本還未接受相關約談，是否因勞動部霸凌案發酵，公司高層想直接讓風波止血落幕？憂心性平小組的調查動作隨之結束、全案不了了之，那受害者不排除直接報案提告。

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