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台南一晚15震 氣象署：3天內可能有規模4.5以上餘震

記者周湘芸／台北23日電
台南市從22日晚間6時45分起至目前，已經連續15起有感地震，包括7起顯著有感地震，以及8起小規模地震。(圖／取自中央氣象署網站)
台南市從22日晚間6時45分起至目前，已經連續15起有感地震，包括7起顯著有感地震，以及8起小規模地震。(圖／取自中央氣象署網站)

台南市從昨晚6時45分起至目前，已經連續15起有感地震，包括7起顯著有感地震，以及8起小規模地震；其中12次發生在麻豆，並陸續傳出災情，造成人心惶惶。

其中，23日凌晨2起地震，包括23日凌晨0時10分的芮氏規模3.3的小區域有感地震，發震位置在台南市政府北方23.6公里，位於台南市麻豆區，地震深度6.9公里。各地震度級：台南市地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。

最近1起地震為今天凌晨2時45分的芮氏規模3.4的小區域有感地震，發震位置在台南市政府北北東方25.6公里，位於台南市下營區，地震深度11.1公里。各地震度級：台南市地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度1級。

連續地震搖到許多民眾頭暈、懷疑人生、不敢睡，質疑麻豆是不是會發生大地震，還有人能無限上綱扯到慶祝中華棒球隊贏球或是受到外星攻擊。

中央氣象署表示，地震主要原因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力往西傳遞，在相對脆弱處破裂造成地震，預計接下來3天可能還有規模4.5以上餘震，近期各地有明顯降雨，提醒民眾提高警覺。過去在這個地區也有短時間內接連發生地震的案例，一般規模5以上的地震，後面接連有幾起餘震都是常見現象。從歷史資料來看，此次地震震央半徑15公里範圍內，在1991年也曾發生過地震活動，當時最大規模為5.6，地震深度12公里，也有幾個規模4.5以上餘震。

氣象署說，雖然這個地區規模5以上地震的次數少，但偶爾發生就會帶出一些餘震活動，屬正常現象。

台南市從22日晚間6時45分起至目前，已經連續15起有感地震，包括7起顯著有感地...
台南市從22日晚間6時45分起至目前，已經連續15起有感地震，包括7起顯著有感地震，以及8起小規模地震。(圖／取自中央氣象署網站)

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