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20萬隻綠鬣蜥入侵全台…開放民間受訓移除 1隻250元

記者董俞佳／台北23日電
綠鬣蜥在中南部氾濫成災，粗估目前全台還有約20萬隻，數量驚人。(本報資料照片)
綠鬣蜥在中南部氾濫成災，粗估目前全台還有約20萬隻，數量驚人。(本報資料照片)

中南部縣市綠鬣蜥氾濫成災，農業部林業保育署昨邀集多個縣市開會，最終達成決議，將比照埃及聖䴉模式，組成綠鬣蜥移除團隊，完成受訓參與移除工作的民眾，移除費用最高每隻250元(台幣，下同，約7美元)，目標明年移除12萬隻。

綠鬣蜥為一種樹棲大型蜥蜴，全長可達1.5公尺以上，主要分布於中美洲及南美洲、加勒比海等地區，但因人為引進做為寵物飼養及不當野放，目前在嘉義以南縣市已有繁殖族群，根據農業部統計，2019至今年，已移除約21萬隻，粗估目前全台還有約20萬隻，數量驚人。

隨著綠鬣蜥數量愈來愈多，也造成嚴重農損，也因為綠鬣蜥的習性，容易出沒在縣市交界的溪河區域，導致管理權屬認定有爭議。為此，林保署昨邀集台南、高雄、屏東、嘉義等多個縣市政府代表開會，討論綠鬣蜥移除問題，移除行動標案未銜接導致移除空窗期，以及三不管地帶、軍營等成為族群庇護溫床等。

會中最後也達成9項共識，包括在無公安之虞情況下，積極使用空氣槍等合規槍枝與高效工具，委外移除綠鬣蜥標案，應擴大移除人力及移除區域、或委託多家專業團隊共同執行。針對三不管地帶、軍營等禁制地區，林保署將跨機關協調，與地方政府共同移除，也請地方政府開放個人或團體接受訓練共同移除，林業署也將組綠鬣蜥移除團隊機動協力。

林保署長林華慶指出，移除費用經討論後建議全國統一樓地板價格，其中委託專業廠商移除因含後續屍體處理費用，給予較高單價，成蜥每隻500元、未達30公分每隻200元。完成受訓參與移除民眾，給予成蜥每隻250元、未達30公分每隻100元獎勵，除現金外，亦可提供等值之禮券或農產品。

林華慶強調，現在以屏東、高雄綠鬣蜥數量最多，有信心未來一年綠鬣蜥數量能控制，已請縣市政府本月底完成標案，也將爭取經費協助移除，目前初估約4000到6000萬元(約122.7到1847.1萬美元)經費。

林保署也提到，綠鬣蜥入侵是因人為管理失當所致，為避免更嚴重的生態與產業危害，移除是必要的作為，提醒大眾不應因此汙名化綠鬣蜥，或於移除過程施加非必要的痛苦。

至於外界擔心綠鬣蜥移除獎勵，恐變相鼓勵繁殖。農業部表示，已公告禁止飼養、繁殖綠鬣蜥，民眾切勿私養，以免觸法。

農業部 寵物 埃及

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