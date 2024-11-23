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國發基金不當投資？ 立院成立調查委會 改革釋憲後首例

台灣新聞組／台北23日電
立法院22日通過成立國發基金調查委員會，過程火藥味十足。民進黨立委吳沛憶（右三）從國民黨立委翁曉玲（右四）手中搶走字牌並撕毀。（記者潘俊宏／攝影）
立法院22日通過成立國發基金調查委員會，過程火藥味十足。民進黨立委吳沛憶（右三）從國民黨立委翁曉玲（右四）手中搶走字牌並撕毀。（記者潘俊宏／攝影）

立法院會昨處理民眾黨立院黨團提修正動議，成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，朝野火藥味十足，綠委批民眾黨想藉此將手伸進每個投資案、要炒股，民眾黨立委黃國昌反批可笑；最終在藍白聯手下，以55人贊成通過提案。這也是在國會改革法案釋憲後立法院院會首次通過成立的調查委員會。 

民眾黨團鑑於國發基金近年投資標的逾過半嚴重虧損，衍生弊案更是層出不窮；尤其多家投資標的與府院高層關係密切，讓人懷疑政府只顧牟取自家政商利益，故提案要求成立調查委員會。

民眾黨團主張調查事項範圍包括，國發基金投資有無因不當外力介入，做出不當投資決策，對投資標的衍生弊案有無護航放水行為；國家發展委員會應依規定推動退場機制，使國發基金充分投資產業創新、高科技發展、能資源再生等重要事業或計畫。

此案雖朝野未有共識，但已過冷凍期，因此列入今日院會議程綠委於廣泛討論時大表不滿，上演藍委高舉牌子，綠委上前撕毀，造成推擠衝突，會議一度中斷。

民眾黨團提案明定，由各黨團依席次比例推派共14人組成，推派名單於11月27日前送交，12月2日開第一次會議。

另外，國民黨推動「公職人員選舉罷免法」修法，加嚴連署方式的版本已完成協商，並過冷凍期，為防止國民黨昨天在立法院會強勢輾壓通過選罷法修正案，民進黨團一早集結備戰，強調奮戰到最後一分鐘。但在野黨未排入昨天立法院會討論事項。

投資 國民黨 罷免

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