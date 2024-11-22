台公務員之死 謝宜容拍片道歉：沒有保護好你們的孩子

謝宜容向社會大眾道歉。(取自YouTube)

台灣勞動部勞發署公務員之死，生前疑遭時任北分署長謝宜容職場霸凌，勞動部長何佩珊因此下台。外界不滿謝宜容至今神隱，她22日透過影片公開道歉，謝宜容表示，她非常悲痛，也非常自責，深切檢討，因為個人言行和領導方式跟管理、溝通方式，跟別人互動模式造成這樣悲痛事情，既讓同仁在工作上有心理負擔、不安、恐懼跟擔心，她非常非常自責，必須跟大家鄭重道歉。

謝宜容向社會大眾鞠躬道歉。(取自YouTube)

謝宜容說，她必須向輕生離開的同仁表達對不起，「我沒有即時發現、及給予協助，我非常對不起輕生離開的同仁」。第二個，她要鄭重跟家屬抱歉、對不起，她沒有保護好你們的孩子，一個活生生的孩子在北分署工作，「最後你們看到的是冷冰冰的遺體，對不起，我沒有保護好你們的孩子」。

她說，第三個，她要鄭重跟北分署曾經因為她的溝通模式、互動模式、情緒管理所造成的不安、擔心、害怕，她要鄭重道歉，另外她也要跟北分署還在工作的同仁表達對不起，「讓你們必須因我的事件，要在這樣氛圍之下執行這麼重的工作，我非常非常抱歉。最後我要跟社會大眾鄭重道歉，造成大家的困擾跟影響，我非常非常對不起」。

謝宜容說，最後，她懇請大家給予現在還繼續堅守北分署工作同仁，給予最大支持跟空間。