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美研究新冠及流感疫苗同打易中風？疾管署：不會

記者李青縈／台北22日電
衛福部疾管署發言人羅一鈞。（本報資料照片）
衛福部疾管署發言人羅一鈞。（本報資料照片）

衛福部疾管署今年10月開打公費新冠及流感疫苗，鼓勵同時接種。立委廖偉翔昨在立法院社福及衛環委員會說，美國研究顯示，兩疫苗一起打增中風機率；疾管署表示，現行公費疫苗與該研究不同，且另多項研究指兩疫苗一起打並不會增加中風風險。

疾管署今年以「左流右新」口號讓民眾同時接種兩款疫苗，廖偉翔指出，疾管署疫苗接種策略為2022年訂定，是該國研究結果出來之前；基隆、台東日前都發生民眾同時接種兩疫苗後身亡案例，他了解醫學研究有正反兩方意見，疾管署應告知各種接種風險，讓國人自行選擇施打方式。

衛福部長邱泰源說，疫苗接種方式經ACIP專家委員討論決定。疾管署長莊人祥說，每個研究都有不同證據等級，會搜集資料後與ACIP委員討論、釐清接種風險。

疾管署發言人羅一鈞說，該美國研究分析「BA.4/BA.5雙價新冠疫苗」及「高劑量流感疫苗」或「加佐劑流感疫苗」，與目前公費接種單價JN.1新冠疫苗及無添加佐劑標準劑量的流感疫苗，並不相同。且該研究顯示，同時接種雙價疫苗及高劑量或含佐劑流感疫苗些微增加中風，約每10萬劑三例，美國食藥署評估增加風險為低。

流感疫苗 中風

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