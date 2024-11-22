台房市急凍 新建案3成掛蛋 上月單周平均只成交1組

預售買氣急凍，最新調查發現10月單周平均成交僅一組，逾三成新案掛零，房市氛圍好似回到疫情三級警戒時期。(記者杜建重／攝影)

中央銀行打炒房發酵、銀行貸款 風波兩大衝擊，預售買氣冷到谷底。住展雜誌昨天發布最新預售市場調查，10月單周平均成交僅一組，逾三成新案掛零，買氣急凍、回到疫情 三級警戒時期。

此外，興富發集團昨指出，正面看待央行打炒房，稍微抑制市場是好事，現在買氣呈現觀望狀態，未來預售市場「必然降價」。另外，當今的市場氛圍轉變下，興富發決定暫停購置素地。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，房市買氣下半年迅速轉弱，進入黑暗期，明年又遇美國新總統川普影響全球政經，保守推估，房市景氣得到明年下半年才會較為明朗。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，10月燈號為綠燈，分數45.3分，連三個月下降，是今年3月股市帶動房市熱潮以來的最差表現，堪稱利空罩頂。

10月追蹤指標建案平均來客組數，每周僅16.8組，平均每周只成交1組，慘況和2021年疫情三級警戒時一樣。成交組數上，超過三分之一新案掛蛋，成交組數不到一成，來客量單周低於20組的達三分之二，30組以上則罕見。這與上半年常見平均每周成交4到5組，平均每周賞屋組數來到30多組呈現天壤之別。

專家指出，購屋量能巨幅震盪，待售建案數自然無法順利去化，10月為937案，是今年3月以來首次見到案數不減反增，尤其新竹地區、桃園市皆雙位數走升，新竹縣市的蛋白區價格偏離行情終遭檢討，而桃園市中壢區、大園區、龜山區則因投資 氛圍重，買氣遭抑制，面臨市場反撲，衝擊難免。

興富發、潤隆昨召開法說會，同集團的兩家公司都決定暫緩購地，興富發副總兼發言人廖昭雄表示，房市發展呈現「短空、中平、長期看好」；房價方面，現階段有購屋需求的自住客可以積極看房，房市處於降溫狀態，一定會有議價空間，市場價格一定會有調整，但調幅多少還不確定，但可以肯定市場必然降價。

廖昭雄認為，房市氛圍轉變，土地市場會逐漸變成「有行無市」，屆時就是看誰撐得久，若撐不住的小建商、地主有資金需求，可能就會降價求售土地，不過要看這一波房市冷靜期會延續到何時。