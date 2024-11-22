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台10大景點洗牌 鹿港老街奪冠 逢甲夜市跌出榜外

台灣新聞組／綜合22日電
鹿港有傳統美食和古蹟寺廟景點 ，老街滿滿懷舊風，引人入勝。(圖／彰化縣政府提供)
鹿港有傳統美食和古蹟寺廟景點 ，老街滿滿懷舊風，引人入勝。(圖／彰化縣政府提供)

交通部觀光署昨公布今年前3季10大景點，出現大洗牌。冠軍由「鹿港老街及周邊地區」取代「一中商圈」，去年10大景點僅4處連榜，林口三井Outlet、旗山老街、南鯤鯓代天府、逢甲夜市跌出榜外。

專家分析，近年觀光人潮趨勢正從自然風景區轉向市區商圈型景點。

據觀光署統計，今年1至9月，國內前10大觀光遊憩景點人次依序為鹿港老街、文化路夜市、安平小鎮、北港朝天宮、台北101、老街溪沿岸步道、北港武德宮、松山文創園區、一中商圈、駁二藝術特區。其中，鹿港老街9個月吸客1355萬人次；北港朝天宮、北港武德宮、松山文創園區、一中商圈等4景點則是連榜。

另外，去年10大景點中，位居第1的一中商圈也跌至第9名，北港武德宮、松山文創園區排名也略有往後。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，今年第3季有部分景點因少了春節人潮，排名逐步退後，而鹿港老街前2季雖僅排名第3，但平均每月都有穩定100多萬人次到訪，所以前3季平均躍升第一，安平小鎮則因台灣燈會人次暴增入列。

黃正聰也提到，近年觀光人潮逐漸從自然風景區轉到商圈，主因愈來愈多地方政府發現在商圈辦活動的效益比自然景區好，隨著商圈活動增加，也帶動觀光旅次。

鹿港入榜大躍進，觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，鹿港有傳統美食和古蹟寺廟景點，對國際觀光客特別有吸引力。近年端午節龍舟賽、乳牛節等，今年啟用鹿港溪光環境及水舞，增加夜間景點，還有小鎮光影藝術節等大型活動吸客。

一中商圈從年度第1掉到第9名，林姓業者說，一中街消費者多是年輕族群、學生，店租加上水電成本，小吃、簡餐不得不漲，漲太多就乏人問津。韓式簡餐郭姓業者說，天氣愈來愈極端，酷熱或下雨都影響消費者逛商圈興致，火車站附近興起LaLaport、秀泰影城等，對夜市商圈也是一大挑戰。

逢甲夜市跌出10名外，有業者說，早期逢甲夜市是陸客必訪，現仍有少數日韓遊客，但非昔日可比。

觀光 端午節 古蹟

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